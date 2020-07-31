Количество заболевших коронавирусом в Алтайском крае перевалило за девять тысяч человек. Собственники фитнес-центров региона попросили губернатора разрешить им открыться. Санатории Белокурихи ждут переболевших COVID-19 на восстановительные процедуры. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
111 случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае за последние сутки. Теперь в регионе 9109 инфицированных, среди них 861 ребенок в возрасте до 17 лет.
Большая часть заболевших – из Барнаула: 52 человека за сутки. Еще 12 случаев выявили в Рубцовске, 8 – в Бийске. 39 инфицированных – жители 19 городов и районов Алтайского края.
Выздоровевшие. За последние сутки от коронавируса вылечились 156 человек. За весь период пандемии из больниц выписали 7314 пациентов.
Лечение на сегодняшний день проходят 1580 человек: в инфекционных госпиталях – 945, на дому – 635 пациентов. В тяжелом состоянии находятся 104 человека, на аппаратах ИВЛ – 27.
Четыре человека с COVID-19 скончались в Алтайском крае за последние сутки. Один из них умер от коронавируса, еще три – из-за иных причин.
Всего в Алтайском крае за весь период пандемии скончались 215 человек. Из них от коронавируса умерли 87 человек, по иным причинам – 125. Три летальных случая находятся на экспертизе.
Фитнес-клубы Алтайского края хотят работать и просят на это разрешения у губернатора Виктора Томенко.
Генеральный директор фитнес-клуба "Магис-Спорт" Владимир Гордейчик направил письмо главе региона.
"Фитнес-клубы Барнаула полностью готовы к открытию с соблюдением всех необходимых санитарных норм, разработанных Роспотребнадзором РФ за подписью руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Поповой А.Ю. Виктор Петрович, пришло время вернуться к системному, регулярному тренировочному процессу для повышения иммунитета и реабилитации после COVID-19", – написал Гордейчик.
Он отметил, что фитнес-клубы уже работают в 70 регионах страны и после открытия ни в одном не было увеличения количества заболевших. Гордейчик предложил открыть спортклубы на Алтае 8 августа. Отметим, что ранее министр спорта региона Алексей Перфильев заявил, что фитнес-центры региона могут заработать после Дня физкультурника, который проходит 8 августа. Но все зависит от эпидемиологической обстановки.
Ранее попросили разрешения на работу у губернатора владельцы ресторанов и кафе, а также представители парков аттракционов.
Курорты Белокурихи приглашают переболевших COVID-19 на восстановительные процедуры.
"Основные процедуры будут направлены на повышение иммунитета, чему способствуют пантовые и сухие углекислые ванны, ингаляции, разные виды массажа, ЛФК, физиолечение, спелеотерапия, климатотерапия и терренкуры. Индивидуально проводятся процедуры пульмонолога – интрапульмональная перкуссионная вентиляция легких и вибрационно-компрессионное воздействие на грудную клетку. Курировать такую категорию отдыхающих будет врач-пульмонолог", – рассказала главный врач санатория "Россия" Ирина Медведева.
При этом для каждого отдыхающего список процедур будут подбирать отдельно.
Пассажиропоток в барнаульском аэропорту постепенно восстанавливается. Авиакомпании возобновляют прежние и вводят новые рейсы.
Но пока пассажиропоток восстановился на 70%.
Планируется, что в августе из Барнаула в Турцию начнет летать чартер. Полеты при этом будут осуществляться через Ростов-на-Дону.
Кроме того, с 1 августа "Аэрофлот" возобновит второй ежедневный рейс из Барнаула в Москву, а с 4 августа "КрасАвиа" запустит дополнительный – четвертый – рейс в Красноярск.
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