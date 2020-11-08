Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 224

В Алтайском крае зафиксированы новые заразившиеся коронавирусом и еще 13 смертей инфицированных. 629 тяжелобольных пациентов с COVID-19 в настоящее время лечат в регионе. О главном из темы "Коронавирус на Алтае" за 8 ноября – в подборке amic.ru.
За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 235 заболевших COVID-19, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с вирусом.
На Барнаул пришлись 80 инфицированных, на Бийск – 21, на Рубцовск — 19. Остальные распределились следующим образом: Локтевский район – 13, Заринск – 12, Благовещенский район – 11, Усть-Пристанский район – 8, Алейск – 7, Змеиногорский, Ключевской, Топчихинский районы – по 6, Славгород, Завьяловский район – по 5, Калманский, Михайловский районы – по 4, Алейский, Ребрихинский, Шипуновский районы – по 3, Баевский, Краснощековский, Кулундинский, Романовский, Угловский, Усть-Калманский, Шелаболихинский районы – по 2, Заринский, Каменский, Крутихинский, Немецкий национальный, Табунский районы – по 1.
В Алтайском крае умерли еще 13 пациентов, которым ранее диагностировали коронавирусную инфекцию, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
Всего в регионе с начала пандемии скончался 821 человек с коронавирусом, из них 429 – от COVID-19.
Алтайский край по суточному приросту заразившихся на этот раз находится на 14-й строчке среди всех субъектов РФ. В ноябре по этому показателю, в сравнении с другими субъектами России, край чаще находился на низких высоких позициях.
Больше всего зараженных зафиксировали в Москве (+5751 человек за сутки), Санкт-Петербурге (+1331) и Московской области (+644).
629 пациентов ковидных госпиталей Алтайского края на сегодняшний день находятся в тяжелом состоянии, следует из информации оперативного штаба.
Больше четверти из них (174 человек) для поддержания жизни подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
Общее число заболевших в регионе достигло 21 034 человек, выздоровевших – 17 662.
В Горном Алтае выявили 127 новых случая заражения коронавирусом, сообщает республиканский оперативный штаб по противодействию инфекции. Один болевший ковидом умер.
Общее количество инфицированных в регионе выросло до 8808, а смертей – до 68.
При этом выздоровели 6154 человека, 160 из которых – за последние сутки.
Количество свободных коек в медучреждениях, которые готовы принять больных коронавирусом в Алтайском крае, увеличилось до 709.
Четырьмя днями ранее заполненность коечного фонда превышала 90%. На сегодняшний день суммарно насчитывается 5574 койки. Свободными остаются более 12,7%.
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