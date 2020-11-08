Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 224

Алтайский край вошел в топ-15

Алтайский край по суточному приросту заразившихся на этот раз находится на 14-й строчке среди всех субъектов РФ. В ноябре по этому показателю, в сравнении с другими субъектами России, край чаще находился на низких высоких позициях.

Больше всего зараженных зафиксировали в Москве (+5751 человек за сутки), Санкт-Петербурге (+1331) и Московской области (+644).