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Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 230

, ИА "Амител"
Главное за 14 ноября
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В Алтайском крае зафиксированы новые заразившиеся коронавирусом и еще 14 смертей инфицированных. 634 тяжелобольных пациентов с COVID-19 в настоящее время лечат в регионе. О главном из темы "Коронавирус на Алтае" за 14 ноября – в подборке amic.ru.

1
+241 зараженный в регионе

За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 241 заболевший COVID-19, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с вирусом.

На Барнаул пришлись 82 инфицированных, на Бийск – 17. Остальные распределились следующим образом: аринск – 10, Рубцовск – 9, Белокуриха, Славгород, Яровое, Первомайский район – по 6, Новоалтайск, Заринский, Кулундинский, Мамонтовский, Новичихинский, Панкрушихинский районы – по 4, Алейск, Баевский, Бурлинский, Быстроистокский, Егорьевский, Залесовский, Змеиногорский, Калманский, Ключевский, Курьинский, Локтевский, Петропавловский районы – по 3, ЗАТО Сибирский, Алтайский, Благовещенский, Волчихинский, Зональный, Краснощековский, Михайловский, Немецкий национальный, Павловский, Поспелихинский, Ребрихинский, Родинский, Романовский, Рубцовский, Тальменский, Чарышский районы – по 2, Алейский, Завьяловский, Каменский, Косихинский, Смоленский, Советский, Солонешенский районы – по 1.

2
Новые летальные случаи

В Алтайском крае умерли еще 14 пациентов, которым ранее диагностировали коронавирусную инфекцию, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.

Всего в регионе с начала пандемии скончался 954 человек с коронавирусом, из них 466 – от COVID-19.

3
Алтайский край вышел из топ-15

Алтайский край по суточному приросту заразившихся на этот раз находится на 16-й строчке среди всех субъектов РФ. В ноябре по этому показателю, в сравнении с другими регионами России, край чаще находился на низких позициях, но периодически возвращался в топ-15.

Больше всего зараженных зафиксировали в Москве (+6427 человек за сутки), Санкт-Петербурге (+1852) и Московской области (+786).

4
634 тяжелобольных

634 пациента ковидных госпиталей Алтайского края на сегодняшний день находятся в тяжелом состоянии, следует из информации оперативного штаба.

Больше четверти из них (179 человек) для поддержания жизни подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Общее число заболевших в регионе достигло 22 445 человек, выздоровевших – 18 930.

5
У соседей

В Горном Алтае выявили 112 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает республиканский оперативный штаб по противодействию инфекции. Один болевший ковидом умер.

Общее количество инфицированных в регионе выросло до 9527, а смертей – до 7052.

При этом выздоровели 6154 человека, 160 из которых – за последние сутки.

6
Число свободных коек растет

Количество свободных коек в медучреждениях, которые готовы принять больных коронавирусом в Алтайском крае, увеличилось до 1435.

Неделей ранее их было вдвое меньше. На сегодняшний день суммарно насчитывается 5903 койки. Свободными остаются более 34,3%.

7
Мэр Барнаула проинспектировал оборудование ковидного госпиталя

Мэр Барнаула Вячеслав Франк провел выездное совещание по развертыванию дополнительного ковидного госпиталя в здании "Посуда Центра". 

Как сообщил гендиректор ИСК "Союз" Владимир Отмашкин, система управления рабочим процессом уже сформирована. По его словам, на объекте залили 2,5 тысячи квадратных метров полов, демонтировали часть конструкций и приступили к утеплению стен. 

С объекта также вывозят оставшееся оборудование "Посуда Центра".

8
В качестве информационной профилактики

Amic.ru ежедневно обновляет подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.

Об ограничениях и возможностях

О детях и учебе

О деньгах

О работе

О профилактике

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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