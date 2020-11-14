Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 230

Алтайский край вышел из топ-15

Алтайский край по суточному приросту заразившихся на этот раз находится на 16-й строчке среди всех субъектов РФ. В ноябре по этому показателю, в сравнении с другими регионами России, край чаще находился на низких позициях, но периодически возвращался в топ-15.

Больше всего зараженных зафиксировали в Москве (+6427 человек за сутки), Санкт-Петербурге (+1852) и Московской области (+786).