Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 230

В Алтайском крае зафиксированы новые заразившиеся коронавирусом и еще 14 смертей инфицированных. 634 тяжелобольных пациентов с COVID-19 в настоящее время лечат в регионе. О главном из темы "Коронавирус на Алтае" за 14 ноября – в подборке amic.ru.
За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 241 заболевший COVID-19, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с вирусом.
На Барнаул пришлись 82 инфицированных, на Бийск – 17. Остальные распределились следующим образом: аринск – 10, Рубцовск – 9, Белокуриха, Славгород, Яровое, Первомайский район – по 6, Новоалтайск, Заринский, Кулундинский, Мамонтовский, Новичихинский, Панкрушихинский районы – по 4, Алейск, Баевский, Бурлинский, Быстроистокский, Егорьевский, Залесовский, Змеиногорский, Калманский, Ключевский, Курьинский, Локтевский, Петропавловский районы – по 3, ЗАТО Сибирский, Алтайский, Благовещенский, Волчихинский, Зональный, Краснощековский, Михайловский, Немецкий национальный, Павловский, Поспелихинский, Ребрихинский, Родинский, Романовский, Рубцовский, Тальменский, Чарышский районы – по 2, Алейский, Завьяловский, Каменский, Косихинский, Смоленский, Советский, Солонешенский районы – по 1.
В Алтайском крае умерли еще 14 пациентов, которым ранее диагностировали коронавирусную инфекцию, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
Всего в регионе с начала пандемии скончался 954 человек с коронавирусом, из них 466 – от COVID-19.
Алтайский край по суточному приросту заразившихся на этот раз находится на 16-й строчке среди всех субъектов РФ. В ноябре по этому показателю, в сравнении с другими регионами России, край чаще находился на низких позициях, но периодически возвращался в топ-15.
Больше всего зараженных зафиксировали в Москве (+6427 человек за сутки), Санкт-Петербурге (+1852) и Московской области (+786).
634 пациента ковидных госпиталей Алтайского края на сегодняшний день находятся в тяжелом состоянии, следует из информации оперативного штаба.
Больше четверти из них (179 человек) для поддержания жизни подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
Общее число заболевших в регионе достигло 22 445 человек, выздоровевших – 18 930.
В Горном Алтае выявили 112 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает республиканский оперативный штаб по противодействию инфекции. Один болевший ковидом умер.
Общее количество инфицированных в регионе выросло до 9527, а смертей – до 7052.
При этом выздоровели 6154 человека, 160 из которых – за последние сутки.
Количество свободных коек в медучреждениях, которые готовы принять больных коронавирусом в Алтайском крае, увеличилось до 1435.
Неделей ранее их было вдвое меньше. На сегодняшний день суммарно насчитывается 5903 койки. Свободными остаются более 34,3%.
Мэр Барнаула Вячеслав Франк провел выездное совещание по развертыванию дополнительного ковидного госпиталя в здании "Посуда Центра".
Как сообщил гендиректор ИСК "Союз" Владимир Отмашкин, система управления рабочим процессом уже сформирована. По его словам, на объекте залили 2,5 тысячи квадратных метров полов, демонтировали часть конструкций и приступили к утеплению стен.
С объекта также вывозят оставшееся оборудование "Посуда Центра".
Amic.ru ежедневно обновляет подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.
Об ограничениях и возможностях
- что такое беспроцентный кредит и кому его могут не дать;
- новые изменения в коронавирусный указ: что теперь запрещено;
- пенсионерам продлили самоизоляцию: что это означает;
- где необходимо носить маски после ужесточения режима.
О детях и учебе
- когда закончатся осенние каникулы;
- как получить выплаты на детей от 3 до 16 лет;
- как получить выплаты на детей до 3 лет;
- кто может получить и 5, и 10 тыс. на ребенка;
- как получить выплаты на детей от 3 до 7 лет;
- как получить повторные выплаты на ребенка.
О деньгах
- как наказывают за фейки о коронавирусе и нарушение карантина;
- какой штраф в Алтайском крае за нарушение масочного режима;
- как вернуть деньги за отмененный рейс;
- как быть, если сократили зарплату и навязали отпуск за свой счет.
О работе
- как правильно возвращаться на работу во время пандемии;
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии.
О профилактике
- как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом;
- как правильно носить маску и где именно она нужна;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
- как сделать медицинскую маску, если в аптеке нет;
- с какого возраста нужно носить медицинскую маску.
Что еще почитать и посмотреть 14 ноября:
- В Барнауле рецидивист до смерти избил пожилую мать;
- Жительница Алтайского края получила условный срок за то, что ударила полицейского;
- Приземлившиеся в Барнауле из-за инцидента в Толмачево самолеты улетели в Новосибирск;
- Два человека погибли при пожаре в алтайском селе;
- Росавтодор из-за пандемии растянет работы по расширению Чуйского тракта на Алтае.
Комментарии