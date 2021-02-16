В ближайшее время президент России Владимир Путин выступит с традиционным посланием к Федеральному собранию. В прошлый раз глава государства обращался к парламентариям 15 января 2020 года (мероприятие продолжалось рекордные 1 час и 12 минут). Выступление Путина стало знаковым: вслед за посланием началась кампания по внесению поправок в Конституцию, а премьер Дмитрий Медведев ушел в отставку. Когда Путин снова выйдет на трибуну и ждать ли "раздачи" денег, разбиралcя amic.ru.
Пока неизвестно. В СМИ называли даты 24 или 25 февраля. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опровергает эту информацию, но и конкретных дат не называет. По словам Пескова, дата мероприятия не определена.
Между тем некоторые депутаты Госдумы считают, что послание президент огласит на короткой рабочей неделе, начинающейся со среды, 24 февраля. Об этом написал в своем Telegram-канале парламентарий Вячеслав Лысаков. Косвенно об этом говорит то, что на среду и четверг (дни, по которым Путин обычно выступает) Госдума отменила пленарные заседания, перенеся их на другую дату.
Впрочем, Песков утверждает, что "пока у нас нет точного решения по дате оглашения послания".
Обращение президента с ежегодными посланиями предусмотрено Конституцией. В нем он дает оценку положения дел в стране и определяет основные направления внутренней и внешней политики.
В России практику подобных обращений ввел президент Борис Ельцин: он выступал перед парламентом шесть раз (впервые – 24 февраля 1994 года).
Текст послания готовится в течение нескольких месяцев, а его содержание держится в секрете до дня оглашения.
Да. Об этом Песков недавно рассказал журналистам. В послании Федеральному собранию Владимир Путин сделает акцент на социально-экономическом, технологическом и ином развитии страны, а также затронет тему выборов в Госдуму.
"Всегда послание – это, главным образом, про развитие, это набор задач по развитию страны в самых разных областях", – напомнил СМИ пресс-секретарь. В этом году на содержание доклада Путина большое влияние может оказать уличная активность, отмечает политолог Илья Гращенков в Telegram-канале.
Нет. Послания Федеральному собранию с 2012 до 2016 год проходили в декабре. В 2018 году президент выступил в марте, в 2019 – в феврале, а в 2020 – в январе. В 2017 году послания не было вовсе: его передвинули на несколько месяцев.
На это знаковое мероприятие приглашают сенаторов, депутатов Госдумы, членов правительства, руководителей Конституционного и Верховного судов, губернаторов, председателей Заксобраний субъектов, глав традиционных конфессий, общественных деятелей, руководителей крупнейших СМИ.
Нынешний глава государства обращался к Федеральному собранию 16 раз. Предыдущий президент, Дмитрий Медведев, – четыре раза, а заложивший традицию Борис Ельцин – шесть раз.
Комментарии
Что ждать? Пошлет, как обычно...
"послание президента", а можно уточнить, это народ его посылает... или он посылает народ?
Первая же открытая дискуссия и этого дельца распустят на ветошь. А эти театральные постановки пусть дурачки смотрят.
16.02.2021 12:50
АБОРИГЕН
Борь,тебе в обяз смотреть,иначе как потом комментировать. Не видел,но слушал?
Очередная лапша для чебурашек.
Португалию то догоним?
Абориген- советский человек= слушать внимательно!
Человека надо оценивать не по словам, а по делам. 20 лет огромный срок, где дела? Сталин за 10 лет построил сотни тысяч заводов, а после войны за 5 лет восстановил эти заводы. Цены не росли, а снижались, были рабочие места, была работа.
Новый пакет социальных выплат россиянам якобы вызван протестами в поддержку Алексея Навального
Получается больше протестов, больше социальных выплат
Построил дворец за 100 миллиардов, поднял пенсионный возраст, сделал миллиардерами всех своих знакомых. Все дела.
Абориген это выдающий себя за интеллектуала человек с недостатком интеллекта, Ему когда мозгов говорить по сути не хватает, он ведет себя как базарная баба. Кричит, сам дурак. И уровень его интеллекта сразу становится понятным. А по сути он часто спорить не может
Навальному надо было написать, что дворец за триллион, все равно никто не проверит
Новый пакет социальных выплат россиянам якобы вызван протестами в поддержку Алексея Навального
Ну вот протесты на пользу пошли
16.02.2021 14:08
Навальному надо было написать, что дворец за триллион
---------
Достаточно золотого ершика, бункера 16 этажей, аква-дискотеки и кальяной все за миллион.
Аркаша Ротенберг построил гостиницу в труднодоступном месте среди гор. Ржака!!!
16.02.2021 14:14
Достаточно золотого ершика, бункера 16 этажей, аква-дискотеки и кальяной все за миллион.
Надо было написать про 2 золотых ершика, 2 бункера по 36 этажей, 2 аква-дискотеки и 3 кальяной за миллиард. Все равно никто не проверит
В Крыму нашли дворец Ротенберга с 6 метровым забором, охраняемый ФСО. Ржака!!!
Все равно никто не проверит
---------
Ты видишь суслика? Нет. И я нет. А он есть!!!
16.02.2021 14:14
- гость -
Не за миллион, а за миллион двести.Ершик не золотой, а платиновый!Бункер не в 16 этажей, а в 27 с тремями лифтами ,для олигархов, гостей и себе любимому вертолетной площадкой на верху, и доком для подлодок внизу...Зачем приуменьшать?Говорите как есть!
Все равно никто не проверит
-------
Уже проверили не раз и перепроверили и переперепроверили
16.02.2021 14:28
------
Думаешь тебе кто-то верит?
16.02.2021 14:21
гость
Три золотых ершика.Три аква дискотеки импортных.Три кальянных отечественных...И они еще борются за бункер высокой культуры и быта?Это же кошмар, кошмар!(Почти из "Иван Васильевич меняет профессию"))
16.02.2021 14:21
гость
-------------------
Отряд химик-врачей-отравителей тоже не существует? -Всё выдумки? Ржака!!!
Хохло-чухонским и нашим троллям смотреть и не нужно, Им вашингтонский обком методичку спустит - какие слова как перевирать. Опять начнут для люмпенов-неудачников петь песни про дворцы с ёршиками. А мы послушаем самого авторитетного политика мира.
14:21
гость
Надо было написать про 2 золотых ершика, 2 бункера
Хватило и того что есть, что бы аж на самом верху заёрзали и начали нелепо оправдываться.
14:42
- гость -
А мы послушаем самого авторитетного политика мира.
Байден себя ещё не проявил, а других на этой планете и нет.
14:42
- гость -
А мы послушаем самого авторитетного политика мира.
Ну, если только самого авторитетного(в законе) политика Русского Мира™. Тогда да.
Как же этот дед надоел!
16.02.2021 14:52
- гость -
А давай ты подрастешь, мы тебя выберем, потом ты всем надоешь.
Надо больше ершиков и больше дворцов. Все равно никто не проверит
Надо больше ершиков и больше дворцов. Все равно никто не проверит
Рассказывать про дворцы - не мешки ворочать
16.02.2021 15:00
гость, кстати о мешках, льоха их будет ворочать, или шить?