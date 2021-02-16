Так и когда выступит президент?

Пока неизвестно. В СМИ называли даты 24 или 25 февраля. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опровергает эту информацию, но и конкретных дат не называет. По словам Пескова, дата мероприятия не определена.

Между тем некоторые депутаты Госдумы считают, что послание президент огласит на короткой рабочей неделе, начинающейся со среды, 24 февраля. Об этом написал в своем Telegram-канале парламентарий Вячеслав Лысаков. Косвенно об этом говорит то, что на среду и четверг (дни, по которым Путин обычно выступает) Госдума отменила пленарные заседания, перенеся их на другую дату.

Впрочем, Песков утверждает, что "пока у нас нет точного решения по дате оглашения послания".