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"Вертолетные" деньги и выборы в Госдуму: что ждать от послания президента в 2021 году

, ИА "Амител"
Похоже, россиянам снова дадут денег. Но это не точно
Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

В ближайшее время президент России Владимир Путин выступит с традиционным посланием к Федеральному собранию. В прошлый раз глава государства обращался к парламентариям 15 января 2020 года (мероприятие продолжалось рекордные 1 час и 12 минут). Выступление Путина стало знаковым: вслед за посланием началась кампания по внесению поправок в Конституцию, а премьер Дмитрий Медведев ушел в отставку. Когда Путин снова выйдет на трибуну и ждать ли "раздачи" денег, разбиралcя amic.ru.

1
Так и когда выступит президент?

Пока неизвестно. В СМИ называли даты 24 или 25 февраля. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опровергает эту информацию, но и конкретных дат не называет. По словам Пескова, дата мероприятия не определена.

Между тем некоторые депутаты Госдумы считают, что послание президент огласит на короткой рабочей неделе, начинающейся со среды, 24 февраля. Об этом написал в своем Telegram-канале парламентарий Вячеслав Лысаков. Косвенно об этом говорит то, что на среду и четверг (дни, по которым Путин обычно выступает) Госдума отменила пленарные заседания, перенеся их на другую дату.

Впрочем, Песков утверждает, что "пока у нас нет точного решения по дате оглашения послания".

2
А зачем вообще нужно послание президента?

Обращение президента с ежегодными посланиями предусмотрено Конституцией. В нем он дает оценку положения дел в стране и определяет основные направления внутренней и внешней политики.

В России практику подобных обращений ввел президент Борис Ельцин: он выступал перед парламентом шесть раз (впервые – 24 февраля 1994 года).

Текст послания готовится в течение нескольких месяцев, а его содержание держится в секрете до дня оглашения.

3
А хотя бы примерно известно, о чем будет говорить Путин на этот раз?

Да. Об этом Песков недавно рассказал журналистам. В послании Федеральному собранию Владимир Путин сделает акцент на социально-экономическом, технологическом и ином развитии страны, а также затронет тему выборов в Госдуму.

"Всегда послание – это, главным образом, про развитие, это набор задач по развитию страны в самых разных областях", – напомнил СМИ пресс-секретарь. В этом году на содержание доклада Путина большое влияние может оказать уличная активность, отмечает политолог Илья Гращенков в Telegram-канале.

4
А напомните, что в прошлом году обещал Путин?
Президент предложил новые меры социальной поддержки для семей с детьми. В 2020 году стали выдавать маткапитал за первого ребенка, а также увеличили размер самой выплаты (в том числе и на второго). Кроме того, государство решило гасить часть ипотеки за семью, где родился третий ребенок. С подачи Путина появились новые ежемесячные выплаты для семей с детьми в возрасте от 3 до 7 лет. Наконец, президент предложил ввести бесплатное горячее питание для всех учеников начальной школы.
5
В этом году тоже будут "раздавать" деньги?
По некоторым сведениям – да. Причем даже сумму называют: от 500 млрд до 580 млрд рублей. Каким конкретно слоям населения будет оказана поддержка – неизвестно. Новый пакет социальных выплат россиянам якобы вызван протестами в поддержку Алексея Навального и предстоящими выборами в Госдуму. Об этом пишет Reuters со ссылкой на собственные источники. Впрочем, в Кремле опровергли эти слухи. Кстати, по данным Reuters, "денежное" послание ожидается не в феврале, а в марте.
6
А ковид может повлиять на послание в 2021 году?
Точно пока неизвестно. Возможно, президент обратится к присутствующим по видео-конференц-связи. В прошлом году мероприятие прошло в Центральном выставочном зале "Манеж". На нем присутствовали 1300 человек.
7
Раньше президент зачитывал послание обязательно в феврале?

Нет. Послания Федеральному собранию с 2012 до 2016 год проходили в декабре. В 2018 году президент выступил в марте, в 2019 – в феврале, а в 2020 – в январе. В 2017 году послания не было вовсе: его передвинули на несколько месяцев.

На это знаковое мероприятие приглашают сенаторов, депутатов Госдумы, членов правительства, руководителей Конституционного и Верховного судов, губернаторов, председателей Заксобраний субъектов, глав традиционных конфессий, общественных деятелей, руководителей крупнейших СМИ.

Нынешний глава государства обращался к Федеральному собранию 16 раз. Предыдущий президент, Дмитрий Медведев, – четыре раза, а заложивший традицию Борис Ельцин – шесть раз.

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

16.02.2021 12:43
- гость -

Что ждать? Пошлет, как обычно...

16.02.2021 12:45
- гость -

"послание президента", а можно уточнить, это народ его посылает... или он посылает народ?

16.02.2021 12:50
АБОРИГЕН

Первая же открытая дискуссия и этого дельца распустят на ветошь. А эти театральные постановки пусть дурачки смотрят.

16.02.2021 13:04
Гость

16.02.2021 12:50
АБОРИГЕН
Борь,тебе в обяз смотреть,иначе как потом комментировать. Не видел,но слушал?

16.02.2021 13:18
ППКошмариков

Очередная лапша для чебурашек.

16.02.2021 13:43
-гость-

Португалию то догоним?

16.02.2021 13:53
гость

Абориген- советский человек= слушать внимательно!

16.02.2021 14:00
- гость -

Человека надо оценивать не по словам, а по делам. 20 лет огромный срок, где дела? Сталин за 10 лет построил сотни тысяч заводов, а после войны за 5 лет восстановил эти заводы. Цены не росли, а снижались, были рабочие места, была работа.

16.02.2021 14:00
гость

Новый пакет социальных выплат россиянам якобы вызван протестами в поддержку Алексея Навального

Получается больше протестов, больше социальных выплат

16.02.2021 14:04
- гость -

Построил дворец за 100 миллиардов, поднял пенсионный возраст, сделал миллиардерами всех своих знакомых. Все дела.

16.02.2021 14:06
гость

Абориген это выдающий себя за интеллектуала человек с недостатком интеллекта, Ему когда мозгов говорить по сути не хватает, он ведет себя как базарная баба. Кричит, сам дурак. И уровень его интеллекта сразу становится понятным. А по сути он часто спорить не может

16.02.2021 14:08
гость

Навальному надо было написать, что дворец за триллион, все равно никто не проверит

16.02.2021 14:09
гость

Новый пакет социальных выплат россиянам якобы вызван протестами в поддержку Алексея Навального

Ну вот протесты на пользу пошли

16.02.2021 14:14
- гость -

16.02.2021 14:08
Навальному надо было написать, что дворец за триллион
---------
Достаточно золотого ершика, бункера 16 этажей, аква-дискотеки и кальяной все за миллион.

16.02.2021 14:18
- гость -

Аркаша Ротенберг построил гостиницу в труднодоступном месте среди гор. Ржака!!!

16.02.2021 14:21
гость

16.02.2021 14:14
Достаточно золотого ершика, бункера 16 этажей, аква-дискотеки и кальяной все за миллион.

Надо было написать про 2 золотых ершика, 2 бункера по 36 этажей, 2 аква-дискотеки и 3 кальяной за миллиард. Все равно никто не проверит

16.02.2021 14:25
- гость -

В Крыму нашли дворец Ротенберга с 6 метровым забором, охраняемый ФСО. Ржака!!!

16.02.2021 14:27
- гость -

Все равно никто не проверит
---------
Ты видишь суслика? Нет. И я нет. А он есть!!!

16.02.2021 14:28
- гость -

16.02.2021 14:14
- гость -
Не за миллион, а за миллион двести.Ершик не золотой, а платиновый!Бункер не в 16 этажей, а в 27 с тремями лифтами ,для олигархов, гостей и себе любимому вертолетной площадкой на верху, и доком для подлодок внизу...Зачем приуменьшать?Говорите как есть!

16.02.2021 14:29
- гость -

Все равно никто не проверит
-------
Уже проверили не раз и перепроверили и переперепроверили

16.02.2021 14:30
- гость -

16.02.2021 14:28
------
Думаешь тебе кто-то верит?

16.02.2021 14:33
- гость -

16.02.2021 14:21
гость
Три золотых ершика.Три аква дискотеки импортных.Три кальянных отечественных...И они еще борются за бункер высокой культуры и быта?Это же кошмар, кошмар!(Почти из "Иван Васильевич меняет профессию"))

16.02.2021 14:40
- гость -

16.02.2021 14:21
гость
-------------------
Отряд химик-врачей-отравителей тоже не существует? -Всё выдумки? Ржака!!!

16.02.2021 14:42
- гость -

Хохло-чухонским и нашим троллям смотреть и не нужно, Им вашингтонский обком методичку спустит - какие слова как перевирать. Опять начнут для люмпенов-неудачников петь песни про дворцы с ёршиками. А мы послушаем самого авторитетного политика мира.

16.02.2021 14:43
- гость -

14:21
гость
Надо было написать про 2 золотых ершика, 2 бункера

Хватило и того что есть, что бы аж на самом верху заёрзали и начали нелепо оправдываться.

16.02.2021 14:44
- гость -

14:42
- гость -
А мы послушаем самого авторитетного политика мира.

Байден себя ещё не проявил, а других на этой планете и нет.

16.02.2021 14:50
- гость -

14:42
- гость -
А мы послушаем самого авторитетного политика мира.

Ну, если только самого авторитетного(в законе) политика Русского Мира™. Тогда да.

16.02.2021 14:52
- гость -

Как же этот дед надоел!

16.02.2021 14:55
- гость -

16.02.2021 14:52
- гость -
А давай ты подрастешь, мы тебя выберем, потом ты всем надоешь.

16.02.2021 14:59
гость

Надо больше ершиков и больше дворцов. Все равно никто не проверит

16.02.2021 15:00
гость


Надо больше ершиков и больше дворцов. Все равно никто не проверит

Рассказывать про дворцы - не мешки ворочать

16.02.2021 15:09
- гость -

16.02.2021 15:00
гость, кстати о мешках, льоха их будет ворочать, или шить?

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