В Кремле опровергли подготовку еще 500 млрд на социальные расходы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщение агентства Reuters о том, что власти собираются выделить порядка 500 млрд рублей на социальные расходы, которые планируется потратить на снижение недовольства падением уровня жизни перед осенними выборами. Об этом сообщает РИА Новости.

"Во-первых, такой цели не преследуется — это раз. Второе, нет каких-то разовых сумм, которые планировалось бы объявить в ближайшее время, — подчеркнул представитель Кремля. — Вы знаете, что постоянно выделяются дополнительные средства, если вы следите за работой правительства, на врачей, на детей и так далее — это постоянный процесс... Каких-то пакетов в 500 миллиардов заготовленных — этого нет".

Напомним, Reuters со ссылкой на источник в правительстве России сообщило о том, что Владимир Путин в ходе ежегодного обращения объявит о выделении дополнительных средств на меры социальной поддержки населения.

Напомним, с февраля федеральные льготники Алтайского края получают повышенные выплаты, пособия и компенсации. Индексация составила 4,9%. Она коснулась 234 290 жителей региона.