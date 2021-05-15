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Вопрос дня



Народные приметы 15 мая. Почему надо считать деньги и как привлечь удачу в Борисов день

, ИА "Амител"
Для торговцев это чуть ли не самый важный день в году
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

15 мая в православном календаре – день, когда чтут память братьев Бориса и Глеба. Князья-страстотерпцы стали первыми святыми, которых канонизировала Русская православная церковь. Ну а в народе день прозвали Борис и Глеб Сеятели. Как раз к этому времени обычно пора было сеять многие культуры. А для торгашей день считался особенно удачным. Рассказываем, как привлечь большую удачу и почему надо пересчитывать деньги в Борисов день.

1
Кто такие Борис и Глеб?

Князья Борис и Глеб – младшие сыновья великого киевского князя Владимира. Правитель умер в 1015 году, и с этого момента на Руси разразилась междоусобная борьба за власть. Новым великим киевским князем себя объявил старший сын Владимира, Святополк. Борис в это время был в боевом походе против печенегов. И против своего брата он выступать не стал, обратившись к собственному войску: "Не подниму руки на брата своего, да ещё на старшего меня, которого мне следует считать за отца!"

Но Святополк всё равно опасался, что брат отберёт у него престол, и подослал к Борису убийц. Младшего сына князя Владимира закололи копьями прямо во время молитвы.

На этом преступлении Святополк не остановился. Глеб в это время княжил в Муроме. Самопровозглашённый великий киевский князь отправил убийц и туда. Причём Глеб об этом узнал. Но решил, что смерть будет лучше, чем страшные междуусобицы. И принял свою судьбу.

Поступки Бориса и Глеба назвали настоящим подвигом и примером смирения. А Святополк долго на престоле не задержался. Свои дни он закончил в изгнании, презираемый всеми.

Церковь канонизировала князей Бориса и Глеба как страстотерпцев. Так православные называют святых, которые ради исполнения Божьих заповедей приняли муки и смерть. Причём не сопротивлялись и не держали зла на своих убийц.

2
Почему день был особенным для торговцев?

В народе Бориса и Глеба называли сеятелями, поскольку в день, когда их почитала Церковь, крестьяне обычно начинали сеять огурцы, кабачки, тыкву и другие культуры. И засев полей тоже продолжался. "Борис и Глеб сеют хлеб", – говорили в народе.

А торговцы считали 15 мая самым удачным днём для своей деятельности и организовывали большие ярмарки. И у них даже была примета: если в Борисов день получится совершить выгодную продажу, то хорошая прибыль будет весь год. А если человек не захотел ничего покупать, ему делали небольшой презент, только бы не отпускать покупателя с пустыми руками.

После ярмарки устраивали весёлые торжества. И обязательно приглашали нищих. Согласно поверью, если в Борисов день поделиться чем-то с бедняком, то вскоре к тебе придёт богатство.

А ещё именно 15 мая крестьяне старались купить домашний скот. Считалось, что живность, приобретённая в Борисов день, будет хорошо работать и мало болеть.

Кстати, в народе верили, что на Бориса и Глеба можно попросить своего начальника о чём угодно. Мол, отказать он точно не сможет. Особенно если перед разговором с руководителем прочитать специальный заговор. Можете попробовать, если в понедельник уж очень не хочется идти на работу.

3
Как привлечь деньги и удачу 15 мая?

Для этого нужно было пересчитать все имеющиеся деньги. Даже те, которые вы давно спрятали или отложили на чёрный день. Причём сделать это нужно ещё до восхода солнца. Деньги любят счёт, а потому обязательно будут стремиться в руки такого заботливого хозяина.

А когда вы пересчитали деньги, их следует спрятать в несколько тайных мест дома. Таким немудрёным ритуалом на Бориса и Глеба привлекали удачу. Считалось, что она будет сопровождать вас весь последующий год.

4
Что нельзя делать на Борисов день?
  • Класть чеки в кошелёк. И вообще хранить их в одном месте с деньгами. Считается, что так вы привлекаете к себе лишние и абсолютно ненужные расходы.
  • Хранить в кошельке ненужное. Никаких записок, бумажек и визиток. В народе верили, что если деньги хранятся в идеальном порядке, то будут только приумножаться.
  • Тратить весь выигрыш на себя. Если вам вдруг повезло в лотерее, лучше призовые деньги потратить на близких. Например, устроить для них застолье. Или же отдать часть средств на благотворительность. Так вы привлечёте ещё больше денег.
  • Подметать от центра дома к двери после ухода гостей. На Руси верили, что тогда и деньги уйдут от вас вместе с гостями. А вот если мести, наоборот, от двери к центру, то достаток останется в доме надолго.
  • Тратить все деньги. Пусть хоть что-то, но должно остаться у вас в кармане. Иначе в ближайшее время вас ждут долги. А тот, кто смог сохранить большую сумму, вообще сможет жить без нужды весь год.
5
Народные приметы на 15 мая
  • Весь день тепло – урожай пшеницы и ржи будет хорошим.
  • Солнце хорошо видно на закате – дождей летом почти не будет.
  • Распустилась черёмуха и громко поют соловьи – в ближайшие две недели придёт похолодание.
  • Соловей поёт всю ночь – днём будет солнечно.
  • Поёт кукушка – лето будет удачным у того, кто это услышал.
  • Кукушка сидит высоко на дереве – пшеница тоже уродится очень высокой.
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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

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