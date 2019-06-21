В 2019 году самыми популярными туристическими направлениями для поездок школьников стали Крым и Болгария, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование сервиса Biletix.
Эксперты сервиса проанализировали бронирование билетов самостоятельных туристов.
Для отдыха детей в возрасте от семи до 17 лет родители выбирают российские города Сочи, Анапу, Краснодар и Геленджик, а также Салоники (Греция), Барселону (Испания), Ереван (Армения) и Тбилиси (Грузия).
Наибольшим спросом для путешествий школьников пользовались авиабилеты по маршрутам Тюмень – Симферополь, Челябинск – Минеральные воды, Калуга – Краснодар, Волгоград – Краснодар и Челябинск – Санкт-Петербург.
Самые востребованные направления для зарубежного отдыха – Тбилиси, Анталья, Нячанг и острова Родос и Сицилия.
Отдых в России выбрали 63% семей с детьми, что на 2% меньше, чем годом ранее.
Цены на перелеты внутри страны для школьников почти не изменились: билет в среднем стоит 12 600 руб. Перелет за границу стал дешевле на 11% и в среднем стоит 20 500 руб.
Родители стали заранее заказывать авиабилеты на школьные каникулы: в прошлом году средняя глубина бронирования составляла 52 дня, в этом – 76 дней.
Ранее сообщалось о том, что морской климат укрепляет иммунитет и оздоравливает нервную систему, что особенно полезно для детей.
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