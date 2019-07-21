Вместе с Алтайским краем от дымки с запахом гари стали страдать Хакасия, Новосибирская и Томская область.

Как пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области, на территории этих регионов проявляются последствия от природных пожаров в Красноярском крае. Там зафиксировано 113 действующих очагов возгорания на общей площади 450 тысяч гектаров.

Ветром дым приносит в соседние регионы, что и создает неудобства жителям, которые жалуются на неприятный запах.

Несмотря на то, что ежедневные замеры показывают содержание вредных веществ в пределах допустимых норм, населению рекомендуют меньше проводить время на улице, использовать увлажненные защитные маски, не оставлять открытыми окна и двери, принимать больше жидкости и уменьшить физическую нагрузку.

Ранее аналогичное объяснение дымки в Алтайском крае дало ГУ МЧС России по Алтайскому краю.