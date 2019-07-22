Площадь лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области приближается к миллиону гектаров, а смог от горящего леса затянул соседние регионы, пишет "Тайга.инфо".

По данным на 22 июля, в Красноярском крае горит более 656 тыс. гектаров. В региональном Лесопожарном центре сообщили, что в зоне контроля находится 649 тыс. гектаров – их тушение не проводится.

В регионе действуют 93 лесных пожара. При этом, как отмечается, еще 20 июля площадь пожаров, за которыми просто наблюдали, составляла 346 тыс. га.

В Иркутской области, по данным МЧС на 22 июля, огонь охватил около 284 тыс. га. Из них почти 237 тыс. находятся в зоне контроля.

Ранее дым от лесных пожаров в Красноярском крае принесло в Хакасию, Новосибирскую и Томскую области.

По данным наблюдений Западно-Сибирского гидрометцентра превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе не зафиксировано.