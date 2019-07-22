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Новости

Площадь лесных пожаров в двух регионах Сибири составляет почти миллион гектаров

, ИА "Амител"
По данным на 22 июля, в Красноярском крае горит более 656 тыс. гектаров леса
Ранее дым от лесных пожаров в Красноярском крае принесло в Хакасию, Новосибирскую и Томскую области / Фото: tayga.info

Ранее дым от лесных пожаров в Красноярском крае принесло в Хакасию, Новосибирскую и Томскую области / Фото: tayga.info

Площадь лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области приближается к миллиону гектаров, а смог от горящего леса затянул соседние регионы, пишет "Тайга.инфо".

По данным на 22 июля, в Красноярском крае горит более 656 тыс. гектаров. В региональном Лесопожарном центре сообщили, что в зоне контроля находится 649 тыс. гектаров – их тушение не проводится.

В регионе действуют 93 лесных пожара. При этом, как отмечается, еще 20 июля площадь пожаров, за которыми просто наблюдали, составляла 346 тыс. га.

В Иркутской области, по данным МЧС на 22 июля, огонь охватил около 284 тыс. га. Из них почти 237 тыс. находятся в зоне контроля.

Ранее дым от лесных пожаров в Красноярском крае принесло в Хакасию, Новосибирскую и Томскую области.

По данным наблюдений Западно-Сибирского гидрометцентра превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе не зафиксировано.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

22.07.2019 17:34
- гость -

если леса горят, значит это кому-нибудь нужно...?

0  0
22.07.2019 17:39
- гость -

А кого за это наказали? Правильно, никого. Значит дальше будут гореть, а точнее распродано будет все под лысину, а списано как сгоревшее. Позор этой власти.

0  0
22.07.2019 17:41
- гость -

что в зоне контроля находится 649 тыс. гектаров – их тушение не проводится.

В регионе действуют 93 лесных пожара. При этом, как отмечается, еще 20 июля площадь пожаров, за которыми просто наблюдали, составляла 346 тыс. га.

БРАВО!!! Вот это рачительные Хозяевас...

0  0
22.07.2019 18:51
гость

А куда мой коммент делся ?
Весь ценный лес вырубят , остальной сожгут . К чему Россию готовят ? Если сейчас сами не проснёмся , потом уже спасать будет нечего .

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