Площадь лесных пожаров, дым от которых уже достиг Алтайского края, Новосибирской и Томской областей, продолжает расти.

Это следует из данных Минлесхоза Красноярского края, который отчитался о лесопожарной обстановке в регионе.

По сведениям ведомства, на 22 июля в "зоне контроля" региона действуют 93 пожара на площади 649 тысяч гектаров, которые никто не тушит – местность труднодоступная, а леса не ценные, утверждают специалисты Минлесхоза.

Ранее пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области сообщала о действующих на территории Красноярского края очагах возгорания на общей площади 450 тысяч гектаров.

"В авиационной зоне зарегистрировано восемь лесных пожаров на общей площади 7,5 тыс. га, – уточняет пресс-служба министерства. – Угрозы населенным пунктам нет. Большая часть возгораний в труднодоступной зоне. В тушении задействовано более 420 человек".

Такая ситуация складывается из-за жаркой и засушливой погоды, особенно в Эвенкии. Отсутствие осадков и жару усугубляет сильный ветер и "сухие грозы", которые и называют главной причиной этих пожаров.

Ведомство заверило, что ситуация находится на контроле. В регионе введен режим ЧС, а населению ограничен доступ в лес.