Лайнер авиакомпании S7, рейс № 217, во вторник утром, 23 июля, из-за плохой видимости не смог приземлиться в барнаульском аэропорту, и был перенаправлен на запасной аэродром в Новосибирск, сообщает алтайская "Комсомольская правда".

Как сообщили в барнаульском аэропорту, сегодня все рейсы идут по расписанию.

Ранее в Барнауле и Бийске был введен режим "черного неба". Из-за лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области дым пришел на Алтай.

Микрочастицы дымовой завесы находятся на высоте от двух до пяти километров, поэтому жители региона не чувствуют запаха гари. Однако смог мешает проходу солнечных лучей и формированию облаков.

Гидрометцентр объявил режим неблагоприятных метеорологических условий. В атмосферном воздухе не рассеиваются вредные примеси, объявлен режим первой степени опасности. Некоторые жители края жалуются на головные боли.

Почти 50 тыс. россиян оставили подписи под петицией с требованием ввести режим ЧС на территории Сибири из-за лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области. Соответствующая петиция опубликована на портале Change.org.