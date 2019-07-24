Ветер продолжает приносить на территорию Алтайского края дым от лесных пожаров в соседних регионах, сообщает МЧС. Согласно данным Алтайского ЦГМС, 24-25 июля на территории краевого центра сохраняются метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания примесей в воздухе.
По данным наблюдений Центра гигиены и эпидемиологии, в Алтайском крае превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе не зафиксировано, здоровью граждан ничего не угрожает.
На территории края лесных пожаров, влияющих на данную ситуацию, по-прежнему нет. Обстановка находится на контроле Роспотребнадзора, Лесоохраны и ГУ МЧС России по Алтайскому краю. Изменения произойдут лишь с переменой направления ветра.
Жителям при задымлении от природных пожаров рекомендуется соблюдать меры личной безопасности:
- по возможности минимизируйте время пребывания на открытом воздухе;
- во время пребывания на открытом воздухе необходимо использовать увлажненные защитные маски;
- ограничьте дополнительную физическую активность и временно откажитесь от посещения фитнес-клубов, занятий спортом (кроме плавания в закрытых бассейнах), так как в эти моменты человеку требуется больше кислорода;
- плотно закрывайте окна и двери, щели между дверями и окнами рекомендуется уплотнять влажной тканью;
- для снижения токсического воздействия смога (при отсутствии противопоказаний), принимайте поливитамины;
- в пище придерживайтесь легкой фруктово-овощной диеты;
- воздержитесь от курения;
- как можно чаще проводите влажную уборку помещений;
- используйте увлажнители воздуха;
- несколько раз в день умывайтесь, принимайте прохладный душ и носите одежду из натуральных тканей;
- по возможности организуйте орошение водой придомовой территории.
В случае возникновения признаков одышки, кашля, бессонницы, а также при общем ухудшении самочувствия необходимо срочно обратиться в ближайшее лечебно-профилактическое учреждение за медицинской помощью. При наличии хронического заболевания строго выполняйте назначения, рекомендованные лечащим доктором.
Ранее сообщалось, что сибиряки требуют ввести режим ЧС из-за дымки от пожаров. Петицию с требованием принять меры подписали десятки тысяч людей.
Комментарии
безвредная. звучит как издевательство
Ну да, а почему тогда самолеты в Толмачи направляют?
Совсем уже людей за дураков Держат? Голова разрывается от боли, на работе все с таблетками и тонометрами. Невозможно уже. Когда люди начнут умирать, тогда может быть сделают что нибудь
Про чернобыль тоже молчали до поры.
кому лапшу на уши вешают? башка и горло болит, да и на небо серое достало смотреть который день
Направление самолетов в Толмачи связано с плохой видимостью
Наверное замеряют
Мало того, что для людей вредно, так ещё и на полях и огородах без солнца рост замедляется сильно. Что жрать-то будем?