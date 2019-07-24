Ветер продолжает приносить на территорию Алтайского края дым от лесных пожаров в соседних регионах, сообщает МЧС. Согласно данным Алтайского ЦГМС, 24-25 июля на территории краевого центра сохраняются метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания примесей в воздухе.

По данным наблюдений Центра гигиены и эпидемиологии, в Алтайском крае превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе не зафиксировано, здоровью граждан ничего не угрожает.

На территории края лесных пожаров, влияющих на данную ситуацию, по-прежнему нет. Обстановка находится на контроле Роспотребнадзора, Лесоохраны и ГУ МЧС России по Алтайскому краю. Изменения произойдут лишь с переменой направления ветра.

Жителям при задымлении от природных пожаров рекомендуется соблюдать меры личной безопасности:

по возможности минимизируйте время пребывания на открытом воздухе;

во время пребывания на открытом воздухе необходимо использовать увлажненные защитные маски;

ограничьте дополнительную физическую активность и временно откажитесь от посещения фитнес-клубов, занятий спортом (кроме плавания в закрытых бассейнах), так как в эти моменты человеку требуется больше кислорода;

плотно закрывайте окна и двери, щели между дверями и окнами рекомендуется уплотнять влажной тканью;

для снижения токсического воздействия смога (при отсутствии противопоказаний), принимайте поливитамины;

в пище придерживайтесь легкой фруктово-овощной диеты;

воздержитесь от курения;

как можно чаще проводите влажную уборку помещений;

используйте увлажнители воздуха;

несколько раз в день умывайтесь, принимайте прохладный душ и носите одежду из натуральных тканей;

по возможности организуйте орошение водой придомовой территории.

В случае возникновения признаков одышки, кашля, бессонницы, а также при общем ухудшении самочувствия необходимо срочно обратиться в ближайшее лечебно-профилактическое учреждение за медицинской помощью. При наличии хронического заболевания строго выполняйте назначения, рекомендованные лечащим доктором.

Ранее сообщалось, что сибиряки требуют ввести режим ЧС из-за дымки от пожаров. Петицию с требованием принять меры подписали десятки тысяч людей.