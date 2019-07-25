Синоптики продлили режим "черного неба" в Барнауле и Новосибирске. Согласно сведениям региональных Гидрометцентров, в Алтайском крае НМУ первой степени будет действовать до 15:00 25 июля, в Новосибирской области – до 10:00 того же дня.
Это связано с неблагоприятными метеоусловиями, которые способствуют концентрации в воздухе вредных примесей. На время действия особого режима предприятиям рекомендовано снизить выбросы загрязняющих веществ.
Ситуация усугубляется лесными пожарами в Красноярском крае. По данным регионального ГУ МЧС России, на 24 июля их суммарная площадь превысила 750 тысяч гектаров.
Население обеспокоено дымкой, смогом и мглой, которая окутывает города, придавая странные оттенки небу и солнцу. Так, десятки тысяч сибиряков подписали петицию с требованием объявить в Сибири режим ЧС.
Комментарии
я вчера ехал с космонавтов по ленина, у нового моста пробка, я на разворот до калинина - и там под мостом пробка, доезжаю до цума а ленина ниже перекрыт, я на димитрова и там пробка, потом на аванесова - и там пробка, еду дым стоит, телебашни невидно, справа многоэтажка строится, слева многоэтажка строится. И на душе хорошо так, настроение такое кластерное .
Да нет у нас ЧС. Подумаешь, солнце в дымке. Что теперь, из-за этого средства резервного фонда тратить? А если реальная беда у людей произойдет, жилья лишатся? А мы деньги потратим зазря.
От Красноярской области огонь перекинулся к Тюмени и Тобольску. Горит 500 гектаров леса в Югре. Столько же за одну ночь потушили на Ямале. Из Тюменской области дым и смог добрался до Екатеринбурга. Сегодня утром на улицах города уже была белая пелена, говорит корреспондент Znak. com Игорь Пушкарев.
Игорь Пушкарев корреспондент Znak. com «Запах гари с западной стороны города, по крайней мере, там, где я живу, начал ощущаться еще в выходные. Сегодня рано утром, 5-6 утра, уже была заметна очень густая пелена, и действительно такой привкус и запах гари присутствовал. Есть версия о том, что это до нас доносится дым от пожаров в соседней Тюменской области, кто-то даже говорит о том, что это доносит ветром дым от пожаров в Восточной Сибири». Об этом сообщает Рамблер.
Пожароопасный сезон этого года может стать самым губительным за всю историю наблюдений. Горят леса в десятке регионов России. Самая сложная ситуация — в Красноярском крае. Здесь, по данным Минсельхоза, пылают 850 тысяч гектаров леса. По площади это одна пятая Московской области. Пожары настолько интенсивны, что однозначной оценки масштабов пока нет, говорит главный редактор KrasNews. com Дмитрий Полушин. Об этом сообщает Рамблер.
Где царь, почему лично, на самолете-амфибии Бе-200 не тушит пожары?
он на лошарике исследует морское дно. это важнее. на раскачивай батискаф стабильности
где кукла! о чём думает? это катастрофа!?
я вообще не понимаю, о ни о чем там думают в правительстве?! Кто допустил такое распространение огня?! кто не принял соответствующие меры для сдерживания и тушения пожара?! ИЛИ ЭТО НОРМАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ??!!! ВЫ ЧЕ ТАМ ОПУХЛИ ЧТОЛИ?
Если власти горящих регионов однозначно заявляют, что тушить не будут и абсолютно спокойны, при этом пожар растет в геометрической прогрессии— день назад 1 млн га, на след.день уже 2 млн га, про дымку говорят, что это скоро пройдёт, возникает логичный вопрос, а эта дымка точно от пожаров? Как она пройдет, если она уже на южном Урале? Какая разница куда подует теперь ветер? Картинки из космоса, это каждый может показать, где реальные люди? Интервью? Близлежащие к пожарам населенные пункты?? Лесхоз работники, которые типа там тушат его периодически? Где желающие нам помочь страны, как это было когда-то? Где министр МЧС? Свалили все на регионы? Отдувайтесь мол сами, когда экологическая катастрофа в масштабах всей страны, и даже мира, а не одного региона! Землетрясение, наводнение, пожары - эти бедствия всегда на федеральном уровне курируют! А это что? Это очень всё странно!!
Вот показательно видим, ансколько властям насpать на природу и на народ.
В это время редлагают повысить посылки из китая и куча сопусттвующих запретов.
Да нам такими темпами за вредность проживания в этой стране надо доплачивать.