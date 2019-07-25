Синоптики продлили режим "черного неба" в Барнауле и Новосибирске. Согласно сведениям региональных Гидрометцентров, в Алтайском крае НМУ первой степени будет действовать до 15:00 25 июля, в Новосибирской области – до 10:00 того же дня.

Это связано с неблагоприятными метеоусловиями, которые способствуют концентрации в воздухе вредных примесей. На время действия особого режима предприятиям рекомендовано снизить выбросы загрязняющих веществ.

Ситуация усугубляется лесными пожарами в Красноярском крае. По данным регионального ГУ МЧС России, на 24 июля их суммарная площадь превысила 750 тысяч гектаров.

Население обеспокоено дымкой, смогом и мглой, которая окутывает города, придавая странные оттенки небу и солнцу. Так, десятки тысяч сибиряков подписали петицию с требованием объявить в Сибири режим ЧС.