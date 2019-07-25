И.о. начальника Среднесибирского УГМС Сергей Сережкин обвинил сотрудников гидрометцентров Алтайского края, Новосибирской и Кемеровской областей в том, что они незаконно вводили режим "черного неба", сообщает интернет-газета Newslab.

"Вводить режим НМУ только исходя из того, что в воздухе дымка, – это нарушение, – заявил метеоролог. – Показатель загрязнения воздуха рассчитывается по специальной формуле, есть методика прогнозирования по каждому городу".

По его словам, по этому факту Минприроды уже проводит проверку.

Сережкин уточнил, что в Красноярском крае в ближайшее время прибегать к подобному средству не планируют, так как уровень загрязнения воздуха вдвое ниже той планки, при которой вводится особый режим.

Он утверждает, что в Красноярске сейчас показатель загрязнения атмосферы составляет 0,12 балла, в то время как "черное небо" объявляется только при 0,29 балла и выше.