И.о. начальника Среднесибирского УГМС Сергей Сережкин обвинил сотрудников гидрометцентров Алтайского края, Новосибирской и Кемеровской областей в том, что они незаконно вводили режим "черного неба", сообщает интернет-газета Newslab.
"Вводить режим НМУ только исходя из того, что в воздухе дымка, – это нарушение, – заявил метеоролог. – Показатель загрязнения воздуха рассчитывается по специальной формуле, есть методика прогнозирования по каждому городу".
По его словам, по этому факту Минприроды уже проводит проверку.
Сережкин уточнил, что в Красноярском крае в ближайшее время прибегать к подобному средству не планируют, так как уровень загрязнения воздуха вдвое ниже той планки, при которой вводится особый режим.
Он утверждает, что в Красноярске сейчас показатель загрязнения атмосферы составляет 0,12 балла, в то время как "черное небо" объявляется только при 0,29 балла и выше.
Комментарии
Балшой началник наказывает маленьких...Низзя... поперед батьки!!!
Тушить лесные пожары нужно, а не обвинять! С каждым годом все больше и больше площадей охвачены пожарами.
То есть мы все умрем от того, что нечем дышать и глаза слезятся будто песок в них всегда, но режим черного неба вводит незаконно. Что за страна? Чиновники только на бестолковые проверки горазды, а вот если по делу что-то, тут наша хата с краю
Оставьте в покое синоптиков!!!Единственные, кто не стал нести чушь о степени загрязнения и опасности пожаров в тайге.
Тушить лесные пожары нужно, а не обвинять! С каждым годом все больше и больше площадей охвачены пожарами.
А как тогда замаскировать стыреное?
Не раскачивайте лошарика! У нас все нормально!
Серьёзно??? Абсурд. Нет слов.
Никто не подумал, что с этим дымом и с урожаями могут быть большие проблемы, из-за того что солнце плохо проникает, зато синоптиков обвинить - святое!
Самолетам летать не дают- опасно, а люди не железные, им всё разрешено: и гарью дышать нормально ! Главное официально ничего не признавать!
Не надо перевирать. В тексте, на который вы ссылаетесь, нет упоминания Алтайского края.
Сергей Сережки, приезжайте подышать, а? не лезьте к синоптикам, в данный момент это самые адекватные люди из всех имеющих отношения к этому горю. Мы и так поняли, что правительству наcрать на людей и на народ.
Мы и так поняли, что правительству наcрать на людей и на народ.
Я это понял еще после Курска и Норд-Веста.
Почитайте о факторе загрязненности воздуха частицами РМ2,5 и многое станет ясно.