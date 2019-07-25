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Алтайских синоптиков обвинили в незаконном введении "черного неба"

, ИА "Амител"
В Красноярске рассказали о проверке законности решения регионов ввести особые режимы
Фото: new.islam.ru

Фото: new.islam.ru

И.о. начальника Среднесибирского УГМС Сергей Сережкин обвинил сотрудников гидрометцентров Алтайского края, Новосибирской и Кемеровской областей в том, что они незаконно вводили режим "черного неба", сообщает интернет-газета Newslab.

"Вводить режим НМУ только исходя из того, что в воздухе дымка, – это нарушение, – заявил метеоролог. – Показатель загрязнения воздуха рассчитывается по специальной формуле, есть методика прогнозирования по каждому городу".

По его словам, по этому факту Минприроды уже проводит проверку.

Сережкин уточнил, что в Красноярском крае в ближайшее время прибегать к подобному средству не планируют, так как уровень загрязнения воздуха вдвое ниже той планки, при которой вводится особый режим.

Он утверждает, что в Красноярске сейчас показатель загрязнения атмосферы составляет 0,12 балла, в то время как "черное небо" объявляется только при 0,29 балла и выше.  

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

25.07.2019 10:37
Дядька

Балшой началник наказывает маленьких...Низзя... поперед батьки!!!

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25.07.2019 10:38
Дмитрий

Тушить лесные пожары нужно, а не обвинять! С каждым годом все больше и больше площадей охвачены пожарами.

0  0
25.07.2019 10:40
- гость -

То есть мы все умрем от того, что нечем дышать и глаза слезятся будто песок в них всегда, но режим черного неба вводит незаконно. Что за страна? Чиновники только на бестолковые проверки горазды, а вот если по делу что-то, тут наша хата с краю

0  0
25.07.2019 10:45
- гость -

Оставьте в покое синоптиков!!!Единственные, кто не стал нести чушь о степени загрязнения и опасности пожаров в тайге.

0  0
25.07.2019 10:46
- гость -

Тушить лесные пожары нужно, а не обвинять! С каждым годом все больше и больше площадей охвачены пожарами.

А как тогда замаскировать стыреное?

0  0
25.07.2019 11:03
- гость -

Не раскачивайте лошарика! У нас все нормально!

0  0
25.07.2019 11:16
Гость

Серьёзно??? Абсурд. Нет слов.

0  0
25.07.2019 11:18
Sv

Никто не подумал, что с этим дымом и с урожаями могут быть большие проблемы, из-за того что солнце плохо проникает, зато синоптиков обвинить - святое!

0  0
25.07.2019 11:22
читатель.

Самолетам летать не дают- опасно, а люди не железные, им всё разрешено: и гарью дышать нормально ! Главное официально ничего не признавать!

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25.07.2019 11:31
Виктор

Не надо перевирать. В тексте, на который вы ссылаетесь, нет упоминания Алтайского края.

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25.07.2019 11:36
krash

Сергей Сережки, приезжайте подышать, а? не лезьте к синоптикам, в данный момент это самые адекватные люди из всех имеющих отношения к этому горю. Мы и так поняли, что правительству наcрать на людей и на народ.

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25.07.2019 11:45
- гость -

Мы и так поняли, что правительству наcрать на людей и на народ.

Я это понял еще после Курска и Норд-Веста.

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25.07.2019 11:55
- гость -

Почитайте о факторе загрязненности воздуха частицами РМ2,5 и многое станет ясно.

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