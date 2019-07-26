Партийцы выставили чучело "для сжигания" / Фото: АРО ПП ЛДПР

Активисты Барнаульского отделения ЛДПР вышли на улицы с требованием ввести режим ЧС на территории Сибирского Федерального округа, сообщили в региональном отделении партии.

Пикеты были одиночные. Активисты держали плакаты: "Берегите тайгу, вашу мать!", "Вводите ЧС! Хватит травить нас дымом!", "Власть, тебе выгодней травить нас дымом?!", "Россия горит, а власти плевать!".

Также партийцы выставили чучело "для сжигания" – собирательный образ всех тех, кто нашел тушение пожаров в Красноярском крае экономически невыгодным делом.

"Сейчас в Сибири горит почти один миллион гектаров леса. Погибают "зеленые легкие" страны, в огне в мучениях умирают тысячи животных и птиц, сотни жителей Сибири проживут меньше, надышавшись канцерогенной гарью. Но власти равнодушно молчат и считают деньги. Им экономически выгоднее нанести огромный удар по флоре, фауне и человеку. Между тем страна прощает миллиардные долги, тратит баснословные суммы на чиновничий комфорт, на ненужную плитку. А на тушение пожара экологического бедствия денег жалко. Подозреваю, что кому-то очень выгоден сам пожар. Тому, кто вагонами вывозит наш лес в Китай. Современная власть живет по принципу – "после нас хоть потоп". Или пожар. Что мы оставим нашим детям? Выжженную пустыню, как после правления гиен в известном мультфильме?" – прокомментировал и.о. координатора Барнаульского отделения ЛДПР Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что из-за дымки уже происходят трагедии. На днях на трассе в условиях плохой видимости автомобиль врезался в трактор, погибла женщина.

Депутат фракции ЛДПР в АКЗС Евгения Боровикова раскритиковала бездействие местной власти: "Правительство Алтайского края давно должно было созвать экстренное совещание по этой проблеме. Необходима комиссия по реальной оценке ситуации, в которую бы входили компетентные специалисты. Власть также должна обеспечить население защитными средствами. Ничего сделано не было. ЛДПР требует от местных и федеральных властей оперативного вмешательства и честных заявлений!"

Ранее новосибирский журналист Николай Сальников потребовал от федеральных властей немедленно начать тушить лесные пожары, охватившие Сибирь.