Депутаты Госдумы просят Медведева ввести в Сибири режим ЧС из-за лесных пожаров

Судя по фотографии обращения, свои подписи поставили уже несколько депутатов / Фото: t.me/shchapov_mikhail

Депутаты Госдумы обратились к главе российского правительства Дмитрию Медведеву с просьбой ввести режим ЧС в Сибири из-за лесных, рассказал в своем Telegram-канале член думского комитета по бюджету и налогам Михаил Щапов.

"В Сибирском федеральном округе и Якутии назревает экологическая катастрофа. Площадь лесных пожаров в настоящее время превысила 1,3 миллиона гектаров. За последние несколько суток площадь пожар выросла на 300 тысяч гектаров. В Красноярском крае зафиксировано более 130 очагов лесных пожаров общей площадью 906 тысяч гектаров. В Республике Якутия и Иркутской области площадь пожаров составляет около 500 тысяч гектаров", — говорится в обращении.

Отмечается, что смог от пожаров "отравляет воздух в населенных пунктах практически всего Сибирского федерального округа и Якутии".

"В этой связи просим рассмотреть вопрос о введении режима чрезвычайной ситуации и принять дополнительные меры, направленные на ликвидацию пожаров", — говорится в обращении.

В комментарии в обращению Щапов отмечает следующее: "Вместе с коллегами подписал письмо о необходимости введения режима ЧС в Сибири. Таких масштабных пожаров у нас не было давно. Федеральный центр должен срочно бросить все возможные силы и средства на тушение. Ни регионы, ни муниципалитеты с такими площадями возгорания сами не справятся".

Судя по фотографии обращения, свои подписи поставили уже несколько депутатов.

Ранее сообщалось, что сибиряки требуют ввести режим ЧС из-за дымки от пожаров. На данный момент петицию подписали почти 125 тысяч человек.