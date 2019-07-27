Сложные погодные условия не позволили пассажирам лайнера авиакомпании S7 вовремя прибыть в аэропорт Барнаула.

Из-за плохой видимости в назначенное время не зашел на посадку в краевой столице самолет из Москвы (рейс S7-217).

Он был направлен по запасному пути – в аэродром Новосибирска. Соответствующую информацию подтвердили в барнаульском аэропорту.

В результате воздушное судно все-таки приземлилось в барнаульском аэропорту имени Германа Титова, но почти на четыре часа позже – в 10:45 вместо 6:55.

Это не первый подобный случай на этой неделе. Ранее из-за дымки не смог совершить посадку в столице Алтайского края другой лайнер S7.