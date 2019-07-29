Дым от лесных пожаров в России накрыл ряд областей Казахстана

Ряд областей Казахстана накрыл дым от лесных пожаров, сообщает гидрометеорологическая служба республики.

"Южная часть шлейфа от пожаров, как ранее было сообщено, покрывает СКО, ВКО, Павлодарскую, Акмолинскую области, г. Нур-Султан, Костанайскую область, распространился на Карагандинскую область и на северные районы Алматинской области", – говорится в сообщении.

Синоптики из Казахстана отметили, что снимки дистанционного зондирования земли спутников NASA в сравнении с 26 июля показывают на то, что расширились очаги возгорания. При этом пожары в районе Сибири и шлейф от них распространяется в западном направлении.

"В Восточно-Казахстанской, Костанайской, Акмолинской областях, г. Нур-Султан, Карагандинской и Алматинской областях сложились неблагоприятные метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в воздухе", – сообщают синоптики.

В воскресенье, 28 июля, смог от лесных пожаров в регионах Сибири, который почти две недели держался над несколькими районами Алтая, ушел в направлении Республики Алтай и Казахстана.