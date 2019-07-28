Спустя дней десять жители Барнаула увидели привычные небо и Солнце / Фото: Amic.ru / Екатерина Смолихина

Жители Барнаула в воскресенье, 28 июля, увидели практически чистое небо и привычное взгляду Солнце, даже появились облака.

Напомним, смог от лесных пожаров в соседних регионах Сибири почти две недели держался над несколькими районами Алтайского края. В Барнауле был введен режим "черного неба".

В соцсетях некоторые барнаульцы пишут, что сегодня неожиданно проснулись от солнечного света в лицо. "Так непривычно видеть снова чистое небо и яркое солнце. Лето сразу вернулось и настроение поднялось!" — отмечает Екатерина.

Между тем, слабая задымленность по-прежнему видна. На сайте ЦГМС по Алтайскому краю сообщается, что "серое небо" продержится до середины 29 июля.

"С 15.00 часов 26 июля до 15.00 часов 29 июля на территории Барнаула ожидаются метеоролические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ (неблагоприятные метеорологические условия) первой степени опасности", — говорится в сообщении гидрометцентра.

Сегодня в Барнауле ожидается +24...+26, без осадков, ветер южный, 2-7 м/с.

Ранее сообщалось, что дымка должна рассеяться над Барнаулом 29-30 июля, когда изменится направление ветра.

"Облако дыма ушло в сторону Республики Алтай", — пишут сегодня в соцсетях.

Вчера губернатор Алтайского края Виктор Томенко в своем Instagram ответил на комментарии тех людей, которые считали, что он обязан объяснить сложившуюся в регионе ситуацию с дымкой.