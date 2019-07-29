Губернатор Красноярского края Александр Усс во время встречи с участниками международного молодежного форума "Бирюса" прокомментировал лесные пожары в регионе, соответствующее видео опубликовано в Сети.

"Есть категория, которая называется зоной контроля – где пожары по определению не тушатся. И есть зона охраны, где пожары тушатся. Что касается зоны контроля, пожары там возникают регулярно. Это было и сто, и двести, и триста, и пятьсот лет назад. Вот если у нас зимой холодная погода, никому же не приходит в голову топить айсберги, чтобы было теплее", – объяснил ситуацию Усс.

Он подчеркнул, что массовый лесной пожар – это явление нормальное: "Сто лет назад ландшафтные лесные пожары никто не тушил. Это обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно".

Губернатор также отметил, что ситуация в регионе является сложной, но не критичной. Что касается пожаров, то они, как заключил глава региона, ликвидируются сами благодаря выпадению осадков.

Тем временем дым от лесных пожаров в России накрыл ряд областей Казахстана.