Губернатор Красноярского края Александр Усс во время встречи с участниками международного молодежного форума "Бирюса" прокомментировал лесные пожары в регионе, соответствующее видео опубликовано в Сети.
"Есть категория, которая называется зоной контроля – где пожары по определению не тушатся. И есть зона охраны, где пожары тушатся. Что касается зоны контроля, пожары там возникают регулярно. Это было и сто, и двести, и триста, и пятьсот лет назад. Вот если у нас зимой холодная погода, никому же не приходит в голову топить айсберги, чтобы было теплее", – объяснил ситуацию Усс.
Он подчеркнул, что массовый лесной пожар – это явление нормальное: "Сто лет назад ландшафтные лесные пожары никто не тушил. Это обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно".
Губернатор также отметил, что ситуация в регионе является сложной, но не критичной. Что касается пожаров, то они, как заключил глава региона, ликвидируются сами благодаря выпадению осадков.
Тем временем дым от лесных пожаров в России накрыл ряд областей Казахстана.
Комментарии
"Это было и сто, и двести, и триста, и пятьсот лет назад."
OMG.
Есть одно очевидное НО, нам ещё лес достался, мы знаем что такое лес, собирать грибы, ягоды, просто отдыхать и наслаждаться этим чудом природы, а вот следующему поколению, Вы уже ничего не оставили.
100 , 200 , 300 , 500 лет назад за подобное " губернаторство " вздёргивали на дыбе , вешали на сучьях и рубили головы . Что предпочитает губернатор Усс ?
Вали в отставку, клоун дешевле стоит!
А тушить не пробовали? Клоун ряженый....
"Нормальное явление"?? Чёт я не припомню такого Сайлент Хилла в Барнауле. Нормально - это когда масштаб мелких пожаров на порядок меньше. А то, что происходит сейчас - катастрофа!
Зато на подавление протестов в Москве все силы бросили... Менты-пожарники, блин.
мне 50, я такого ''нормального'' дыма в Барнауле отродясь не видел
маразм крепчает
100 и 200 лет назад в таком количестве деревья не рубили, и стлько плитки не клали по городам. Даже если были такие пожары.
А сейчас каждое дерево на вес золота, с учетом, что в городах деревьев уже вообще почти не осталось.
Вчера зметил на ленина, на повороте на матросова пеньки образовались. Свежие вроде. Может раньше не замечал. Неуж то расширить решили?
А таких вот губернаторов самоуверенных - в шею гнать, а лучше под растрел. Сталина на вас не хватает - он бы навел порядок.
2 krash
Ленина - Матросова давно уже расширять хотят. Наверно начали потихоньку...
А вот кто мне скажет, когда ленина откроют????
В отставку ушел бы порядочный человек после такого ущерба. А этого надо под суд с конфискацией имущества за такие дела.
Этим временщикам глубоко нас рать на народное достояние, они в природных богатствах Родины видят только источник собственного дохода. Попробовал-бы он такое ляпнуть в годы советской власти!
Да в советское время, за один только факт возгарания уже половину бы расстреляли. а уж допустить горения и увеличения масштабов до таких объемов - двже не представляю что бы было
Демократия, плюрализм мнений... 100, 200 и больше лет помянули.
Развели базар, кнута не хватает
это кто вообще втирает нам что тушит не надо, надо САША сибирская тайга это легкие России.