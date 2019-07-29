Губернатор Красноярского края Александр Усс озвучил свою позицию по резонансному вопросу тушения пожаров в труднодоступных лесных массивах, площадь которых, по словам замминистра МЧС Александра Чуприяна, уже приближается к 3 млн га.

Отрывок речи чиновника во время Всероссийского образовательного форума "Территория инициативной молодежи "Бирюса-2019" опубликован в группе nebo.community в социальной сети Instagram.

По его словам, в возникшей ситуации нет ничего экстраординарного: "Это было и сто, и двести, и триста, и пятьсот лет тому назад".

Площадь леса, пройденная огнем, приблизительно сопоставима и даже "чуть-чуть поменьше", чем в 2018 году, утверждает глава региона.

"Дело в том, что это обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно, а может, даже где-то и вредно", – заявил Усс.

Еще одной причиной он назвал риск для участников пожаротушения. Например, если забросить в зону стихийного бедствия парашютный десант, то никто не сможет гарантировать сохранность их жизней.

"При таком уровне задымления и удаленности мы реально подвергаем людей бессмысленной опасности, – аргументировал губернатор. – Время подлета туда более трех часов. Как их можно там спасти, если пойдет верховой огонь?".

Он также уточнил, что решения по поводу лесных пожаров предпринимаются только после согласования с Рослесхозом. Вместе с тем он признал, что в ближайшие годы следует рассмотреть возможность принять "более активную позицию" по лесным пожарам "на Севере".

"Потому что там разворачивается производственная активность... и естественно, там надо предотвращать угрозы для нефтяных вышек, для поселков и так далее", – пояснил Усс.

Александр Усс представляет "Единую Россию". Регион возглавляет с 2017 года. До этого он занимал пост председателя законодательного собрания Краснодарского края. Он бессменно руководил краевым парламентом с 1998 года, переизбираясь в 2002, в 2007, в 2011 и в 2016 годах. В 2010 году Усс был избран президентом Сибирского федерального университета (СФУ).