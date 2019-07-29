Губернатор Красноярского края Александр Усс озвучил свою позицию по резонансному вопросу тушения пожаров в труднодоступных лесных массивах, площадь которых, по словам замминистра МЧС Александра Чуприяна, уже приближается к 3 млн га.
Отрывок речи чиновника во время Всероссийского образовательного форума "Территория инициативной молодежи "Бирюса-2019" опубликован в группе nebo.community в социальной сети Instagram.
По его словам, в возникшей ситуации нет ничего экстраординарного: "Это было и сто, и двести, и триста, и пятьсот лет тому назад".
Площадь леса, пройденная огнем, приблизительно сопоставима и даже "чуть-чуть поменьше", чем в 2018 году, утверждает глава региона.
"Дело в том, что это обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно, а может, даже где-то и вредно", – заявил Усс.
Еще одной причиной он назвал риск для участников пожаротушения. Например, если забросить в зону стихийного бедствия парашютный десант, то никто не сможет гарантировать сохранность их жизней.
"При таком уровне задымления и удаленности мы реально подвергаем людей бессмысленной опасности, – аргументировал губернатор. – Время подлета туда более трех часов. Как их можно там спасти, если пойдет верховой огонь?".
Он также уточнил, что решения по поводу лесных пожаров предпринимаются только после согласования с Рослесхозом. Вместе с тем он признал, что в ближайшие годы следует рассмотреть возможность принять "более активную позицию" по лесным пожарам "на Севере".
"Потому что там разворачивается производственная активность... и естественно, там надо предотвращать угрозы для нефтяных вышек, для поселков и так далее", – пояснил Усс.
Александр Усс представляет "Единую Россию". Регион возглавляет с 2017 года. До этого он занимал пост председателя законодательного собрания Краснодарского края. Он бессменно руководил краевым парламентом с 1998 года, переизбираясь в 2002, в 2007, в 2011 и в 2016 годах. В 2010 году Усс был избран президентом Сибирского федерального университета (СФУ).
Комментарии
Все давно знают , что пожары устроены для сокрытия незаконных вырубок леса ....а этот ус на свободе , т.к. крышует его кто то из правительства .....
Когда же до вас дойдет, что деньги жрать нельзя?
Все, уже ввели режим чрезвычайной ситуации в Красноярском крае, Усс уже второй раз неудачно наговорил, после угрозы качнуть права в Канске. Что то не везет ему последнее время из-за чрезвычайных ситуаций, не совсем то говорит. Хотя по пожарам сказал много разумного, но можно было поумней, типа, несмотря на это я за ввод режима чрезвычайной ситуации
Неужели у них ни детей ни внуков нет?
неужели они не думают об их здоровье? Перед наглыми глазами только баксы?
30.07.2019 08:27
krash
старожил
Неужели у них ни детей ни внуков нет?
Как раз о сыне то он заботится. Сын Андрей и жена Людмила занимаются лесным бизнесом: имеют, например, контрольный пакет акций «КрасноярскЛесоМатериалы».
Не зря в народе говорят "Помолчи дурак - за умного сойдешь". Уйди с должности с такими мыслями и идеями. Не приноси вред людям и государству. Сколько людей страдают от дыма. А сколько добра сгорело. Когда надо трубить во все колокола о помощи, тпкие мысли публиковать просто вредительство - на таких правителей только Сталинскую политику надо применять - ВРЕДИТЕЛЬ!!!
Посадить за такое выказывание лет на 10-15 халатность на лицо.
Отправить одного с ножовкой и лопатой на место выгоревшего леса,пусть разгребает и садит новые деревья
Да он видно по всему уже готов в отставку, как раз благовидный предлог нашелся, ну не хочет человек работать, уже всем видом и словами Центруправлению показывают, а его не хотят отпускать ну никак! ну после такого отправится теперь уже наверное восвояси в ссылку, на загранпенсию. И всё чики-пики!
Единственное что вредно, так это держать таких губернаторов, которые не способны решать проблем. Отправить его на пенсию 15.000р, и пусть ни в чем себе не отказывает!