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Ди Каприо обратил внимание на пожары в Сибири: "Еще один признак климатического кризиса"

, ИА "Амител"
Актер рассказал, сколько лесные пожары выбрасывают CO₂ в атмосферу за месяц
Ди Каприо обратил внимание на лесные пожары в России / Фото: natali.ua

Ди Каприо обратил внимание на лесные пожары в России / Фото: natali.ua

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо опубликовал в своем Instagram видео о лесных пожарах, в том числе и о пожарах в России.

"Полярный круг, страдающий от беспрецедентного количества лесных пожаров – еще один признак климатического кризиса. Огромные пожары в Гренландии, Сибири и на Аляске производят столбы дыма, которые можно увидеть из космоса. Всемирная метеорологическая организация заявила, что эти пожары выбрасывают столько же CO₂ за месяц, сколько вся Швеция в год", – написал Ди Каприо.

Свои слова актер он подкрепил роликом The Guardian, в котором рассказывается о природных пожарах в мире.

Под публикацией появились комментарии от россиян: "Даже Лео не безразличны наши пожары. Когда наша власть обратит внимание на эту катастрофу?", "Спасибо, Левушка", "Спасибо большое", "Он услышал нас. Лео, братишка, красава".

Ранее Сергей Шнуров посвятил стих лесным пожарам в Сибири, высмеяв решение властей не тушить "труднодоступные" очаги.

Читайте также в сюжете: Лесные пожары
Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

31.07.2019 13:13
Павлик

Вот как можно в одной заметке с Ди Каприо вместе упоминать алкоша и утырка Шнура? (

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31.07.2019 13:22
krash

Чет зведы прям опаздывают с пиаром себя. Понятное дело им срать на пожары, о под шумок хотят о себе анпомнить. Кто первый догадался - респект - остальыне тормоза.

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31.07.2019 13:25
- гость -

А вот как вождь к этим пожарам относится?!

0  0
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