Голливудский актер Леонардо Ди Каприо опубликовал в своем Instagram видео о лесных пожарах, в том числе и о пожарах в России.

"Полярный круг, страдающий от беспрецедентного количества лесных пожаров – еще один признак климатического кризиса. Огромные пожары в Гренландии, Сибири и на Аляске производят столбы дыма, которые можно увидеть из космоса. Всемирная метеорологическая организация заявила, что эти пожары выбрасывают столько же CO₂ за месяц, сколько вся Швеция в год", – написал Ди Каприо.

Свои слова актер он подкрепил роликом The Guardian, в котором рассказывается о природных пожарах в мире.

Под публикацией появились комментарии от россиян: "Даже Лео не безразличны наши пожары. Когда наша власть обратит внимание на эту катастрофу?", "Спасибо, Левушка", "Спасибо большое", "Он услышал нас. Лео, братишка, красава".

Ранее Сергей Шнуров посвятил стих лесным пожарам в Сибири, высмеяв решение властей не тушить "труднодоступные" очаги.