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Авиалесоохрана и шаманы вызывают дожди для борьбы с лесными пожарами

, ИА "Амител"
О намерении провести обряды с целью вызвать дождь заявили и буддисты
В облака запускаются специальные пиропатроны с йодистым серебром / Фото: aviaforum.ru

В облака запускаются специальные пиропатроны с йодистым серебром / Фото: aviaforum.ru

Для борьбы с масштабными лесными пожарами в Сибири федеральная Авиалесоохрана приступила к искусственному вызыванию дождей, сообщается на сайте учреждения.

"1 августа специальный самолет-зондировщик Ан-26 взял курс на север Иркутской области, где в районе действия лесных пожаров наблюдаются условия для развития облачности, пригодной для проведения работ по искусственному вызыванию осадков в целях борьбы с лесными пожарами", – говорится в сообщении.

В облака запускаются специальные пиропатроны с йодистым серебром, которые инициируют процесс образования дождей. Без такого воздействия облака могут длительное время развиваться и находиться в атмосфере, не проливая при этом над горящими лесами дождей.

После дозаправки самолет полетит в Эвенкию, где также накопились пригодные для вызывания дождя облака в районе очагов возгораний.

В учреждении отмечают, что осадки, вызванные искусственным путем, снизят пожарную опасность и помогут наземным силам в остановке распространения и ликвидации огня.

Кроме того, сегодня российские шаманы приступили к проведению обрядов по вызову дождя для тушения лесных пожаров в Сибири. Представитель коренных народов ХМАО Тимофей Молданов сообщил "Интерфаксу", что дождь должен пройти через несколько дней после начала обрядов – на выходных.

По его словам, к обряду присоединились шаманы из других регионов, в частности свое участие подтвердили шаманы республики Комы, Бурятии, Якутии, городов Сыктывкара и Перми.

О намерении провести обряды с целью вызвать дождь заявили и буддисты.

По официальным данным на 1 августа, в Красноярском крае идет тушение 61 пожара на площади около 25 тыс. гектаров, также идут работы по тушению 72 пожаров на площади около 85 тыс. гектаров в Иркутской области. Всего в нескольких регионах горит около 2,8 млн гектаров леса.

Ранее сообщалось, что около сотни алтайских пожарных ждут отправки в Красноярский край.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

1.08.2019 21:34
технарь

шаманы 3 недели назад в отпусках были?

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1.08.2019 22:11
Мимопроходящий

Три недели власть на попе ровно сидела. А когда всё уже сгорело к чертям, вдруг внезапно зашевелилась. А почему когда мы только начали коптиться, они этого не сделали? Пожар нужно тушить сразу, а не после...

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