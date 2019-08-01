Авиалесоохрана и шаманы вызывают дожди для борьбы с лесными пожарами

Для борьбы с масштабными лесными пожарами в Сибири федеральная Авиалесоохрана приступила к искусственному вызыванию дождей, сообщается на сайте учреждения.
"1 августа специальный самолет-зондировщик Ан-26 взял курс на север Иркутской области, где в районе действия лесных пожаров наблюдаются условия для развития облачности, пригодной для проведения работ по искусственному вызыванию осадков в целях борьбы с лесными пожарами", – говорится в сообщении.
В облака запускаются специальные пиропатроны с йодистым серебром, которые инициируют процесс образования дождей. Без такого воздействия облака могут длительное время развиваться и находиться в атмосфере, не проливая при этом над горящими лесами дождей.
После дозаправки самолет полетит в Эвенкию, где также накопились пригодные для вызывания дождя облака в районе очагов возгораний.
В учреждении отмечают, что осадки, вызванные искусственным путем, снизят пожарную опасность и помогут наземным силам в остановке распространения и ликвидации огня.
Кроме того, сегодня российские шаманы приступили к проведению обрядов по вызову дождя для тушения лесных пожаров в Сибири. Представитель коренных народов ХМАО Тимофей Молданов сообщил "Интерфаксу", что дождь должен пройти через несколько дней после начала обрядов – на выходных.
По его словам, к обряду присоединились шаманы из других регионов, в частности свое участие подтвердили шаманы республики Комы, Бурятии, Якутии, городов Сыктывкара и Перми.
О намерении провести обряды с целью вызвать дождь заявили и буддисты.
По официальным данным на 1 августа, в Красноярском крае идет тушение 61 пожара на площади около 25 тыс. гектаров, также идут работы по тушению 72 пожаров на площади около 85 тыс. гектаров в Иркутской области. Всего в нескольких регионах горит около 2,8 млн гектаров леса.
Ранее сообщалось, что около сотни алтайских пожарных ждут отправки в Красноярский край.
Комментарии
шаманы 3 недели назад в отпусках были?
Три недели власть на попе ровно сидела. А когда всё уже сгорело к чертям, вдруг внезапно зашевелилась. А почему когда мы только начали коптиться, они этого не сделали? Пожар нужно тушить сразу, а не после...