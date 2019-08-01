Пятница, 2 Август, 01:45

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,83
€ 70,47
Обь
256см -21

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Лесные пожарыОтключения горячей водыУскоренное развитие Алтая
Новости

Около сотни алтайских пожарных ждут отправки в Красноярский край

, ИА "Амител"
Сотрудники алтайского МЧС в ближайшее время присоединятся к ликвидации пожара в сибирских лесах
Лесные пожары в Сибири / Фото: pikabu.ru

Лесные пожары в Сибири / Фото: pikabu.ru

В МЧС Алтайского края поступил приказ об организации аэромобильной группировки и скорейшей отправке пожарных в Красноярский край для ликвидации лесных пожаров, сообщил порталу Amic.ru источник.

"От вышестоящего начальства поступил приказ о направлении дополнительных сил из Алтайского края на ликвидацию пожаров. Сейчас все ждут последней отмашки, к отправке готово порядка ста человек", – рассказал источник.

По его словам, к борьбе с очагами возгораний уже присоединились сотрудники МЧС Хакасии и Кемеровской области.

Напомним, в связи с лесными пожарами в четырех регионах России введен режим ЧС: на всей территории Иркутской области, Красноярского края, в одном муниципальном районе Бурятии и Якутии. Особый противопожарный режим установлен в 42 субъектах, сообщает Авиалесоохрана. Смог от пожаров распространился на всю территорию Сибири, дошел до Урала, Дальнего Востока и Казахстана.

Катастрофа вызвала общественный резонанс: на данный момент петицию с требованием ввести режим ЧС на всей территории Сибири подписали более 865 тысяч человек.

Ранее профессор кафедры ботаники Алтайского государственного университета, доктор биологических наук Татьяна Терехина предположила, что на восстановление сгоревших лесов может уйти более 300 лет, и наше поколение этого уже не увидит. В то же время губернатор Красноярского края Александр Усс рассказывал молодежи на форуме, что не стоит беспокоиться по поводу происходящего, называя ситуацию "нормальной". Директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев уверен, что сейчас в Сибири происходит трагедия планетарного масштаба, также он выразил готовность приютить пострадавших животных.

Материалы по теме
Читайте также в сюжете: Лесные пожары
Автор:
Роман Поздняков корреспондент

Комментарии

1.08.2019 18:00
Валерий

Уссу привет передайте и кулаком стукните!

0  1
1.08.2019 18:45
гость

Давайте мужики, покажите этим красноярцам

0  1
1.08.2019 18:51
Валерий

Тем временем пожар бушует три недели. До Барнаула дозвонились, значит все серьезно

0  0
1.08.2019 18:54
гость

Куда без Барнаула

0  0
1.08.2019 19:04
Гость

Мало качнул правами, так ещё и попросил вырубки миллиона гектар сухостоя!!! Ему не по столу кулаком, его на кол садить нужно.

0  0
1.08.2019 19:18
- гость -

Мне кажется, скоро кто-то из своего кабинета полетит... Сразу, как только пожар потушат.

0  0
1.08.2019 20:26
- гость -

Популизм.
Человек в таких масштабах - моль.
Посылают для успокоения общественности.
Места недоступные.
Потухнет когда само потухнет.

0  0
1.08.2019 20:52
Пионер

Берегите себя. По-хорошему, выдать бы снярягу губернаторишкам сибирским - и вперед.

0  0
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< август 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
22:29
Индийские врачи удалили у ребенка 526 зубов 0
21:59
S7 Airlines для поддержки лесов временно возвращает старое название "Авиакомпания "Сибирь" 0
21:37
Патриарх Кирилл научил россиян выходить из трудных ситуаций 1
20:11
Авиалесоохрана и шаманы вызывают дожди для борьбы с лесными пожарами 2
18:56
Алтайская школьница приняла участие в разработке имплантата нового поколения 0
18:18
Горячую воду с 5 августа отключат у 38 тысяч жителей Барнаула из-за ремонта теплосетей 0
17:52
Около сотни алтайских пожарных ждут отправки в Красноярский край 8
17:12
Опубликовано видео допроса матери младенца, тело которого нашли в пакете в Бийске 3
16:54
Невнимательный водитель на Алтае выехал на железнодорожный переезд и попал под грузовой состав 1
16:24
Слепаков, говоря о тушении лесных пожаров, рассказал про "наложившего в штаны" одноклассника 22
16:14
Власти рассказали, сколько денег уйдет на ремонт дорог в Барнауле в 2020 году 8
15:39
Россия потратит 455 млн рублей на борьбу с мусором в Сьерра-Леоне 17
15:26
Жириновский назвал причину лесных пожаров в Сибири 8
15:15
Все-таки друг человека: как на Алтае отреагировали на закон об опасных собаках 13
15:01
Бастрыкин отправил в Сибирь следователей для выяснения причин лесных пожаров 10
14:55
Военные собрались потушить пожары в Сибири за пять суток 8
14:29
Глава алтайского сельсовета помог своей знакомой приватизировать здание шахматного клуба 3
14:06
"Три млн гектаров не потушим, даже если вернут все наворованное": Максим Галкин о лесных пожарах 12
13:59
80-летняя пенсионерка убила ребенка и двух взрослых в Хабаровске 3
13:36
Медведев попросил СК проверить версию поджога лесов в Сибири 6
13:13
Автомобиль загорелся в Барнауле на дороге возле "Ашана" 10
12:57
Жительницы Алтая перевели 185 тыс. рублей мошеннику, пообещавшему им кредит на 150 тысяч 8
12:49
"Яндекс" запустил сервис поиска животных по всей России 0
12:39
Знак "Пешеходный переход" кто-то постоянно вырывает в Рубцовске, в том месте, где сбили девочку 8
12:23
Какие законы вступают в силу в августе 3
11:51
Житель Новоалтайска вернул провайдеру рекламные листовки, разложенные в подъездах 16
11:32
Медведев прилетел в Красноярск и пообещал денег на тушение пожаров 33
11:21
Молодых полицейских торжественно выпустили в Барнаульском юридическом институте 31
10:54
Эхо пожаров над Барнаулом: город во время и после дымки 4
10:46
Мать убитого в Бийске младенца задержали 2
10:27
Чиновника мэрии Новосибирска судят за махинации с землей 0
09:55
Валдис Пельш назвал Алтай и Камчатку самыми прекрасными местами 27
09:32
Политтехнолог: три депутата думы Барнаула могут сохранить мандаты 0
09:12
Загляни к "Старым друзьям": где на Алтае можно бюджетно и комфортно отдохнуть всей семьей 5
09:01
Только живой звук: в Барнауле состоится рок-фестиваль 7
08:37
Орнитолог сфотографировала снежного барса на Алтае 2
08:06
Барнаульским льготникам начали выписывать электронные рецепты 5
07:45
Четыре человека пострадали, один погиб в ДТП на алтайской трассе 1
07:26
Коровы на Малаховском кольце. Каким был Барнаул 24 года назад 40
06:48
Кто может стать инкассатором и когда он имеет право применять оружие 11
06:36
Это не фотографии: гиперреалистичные девушки на картинах Игаля Озери 11
06:03
Раз высотка, два высотка. На берегу барнаульского "Ковша" предлагают построить дом 10
06:01
"Сделана для галочки": что не так с первой в Барнауле велодорожкой 10
23:54
Жителей Алтайского края предупреждают об угрозе бешенства 2
23:19
Футболист из Барнаула стал игроком месяца в РПЛ по версии болельщиков 0
22:25
Авиацию задействовали в тушении лесных пожаров в Сибири 1
21:59
Путин поручил военным потушить лесные пожары в Сибири 9
21:28
Авиадебошира судят за избиение командира самолета в Новосибирске 1
20:55
Тело пропавшего на Алтае двухлетнего мальчика нашли под камнем 0
20:32
"Медовый Спас" откроют в семи городах Алтайского края 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.