Около сотни алтайских пожарных ждут отправки в Красноярский край

В МЧС Алтайского края поступил приказ об организации аэромобильной группировки и скорейшей отправке пожарных в Красноярский край для ликвидации лесных пожаров, сообщил порталу Amic.ru источник.

"От вышестоящего начальства поступил приказ о направлении дополнительных сил из Алтайского края на ликвидацию пожаров. Сейчас все ждут последней отмашки, к отправке готово порядка ста человек", – рассказал источник.

По его словам, к борьбе с очагами возгораний уже присоединились сотрудники МЧС Хакасии и Кемеровской области.

Напомним, в связи с лесными пожарами в четырех регионах России введен режим ЧС: на всей территории Иркутской области, Красноярского края, в одном муниципальном районе Бурятии и Якутии. Особый противопожарный режим установлен в 42 субъектах, сообщает Авиалесоохрана. Смог от пожаров распространился на всю территорию Сибири, дошел до Урала, Дальнего Востока и Казахстана.

Катастрофа вызвала общественный резонанс: на данный момент петицию с требованием ввести режим ЧС на всей территории Сибири подписали более 865 тысяч человек.

Ранее профессор кафедры ботаники Алтайского государственного университета, доктор биологических наук Татьяна Терехина предположила, что на восстановление сгоревших лесов может уйти более 300 лет, и наше поколение этого уже не увидит. В то же время губернатор Красноярского края Александр Усс рассказывал молодежи на форуме, что не стоит беспокоиться по поводу происходящего, называя ситуацию "нормальной". Директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев уверен, что сейчас в Сибири происходит трагедия планетарного масштаба, также он выразил готовность приютить пострадавших животных.