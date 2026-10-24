Игорь Калмыков рассказал, в каких случаях устройство работает как профилактика, а когда может спровоцировать зверя

24 октября 2026, 19:35, ИА Амител

Медведь в лесу / Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT / amic.ru

Директор Алтайского биосферного заповедника, председатель республиканского отделения Русского географического общества и член Общественной палаты Республики Алтай Игорь Калмыков рассказал школьникам, как вести себя при встрече с медведем и насколько эффективны разные средства защиты. Его слова приводит "Народный фронт".

На уроке для девятиклассников школы № 12 Горно‑Алтайска Калмыков объяснил, почему медведь обычно избегает людей, но может стать крайне опасным при неожиданной встрече рядом с добычей или медвежатами. В числе средств, которые могут пригодиться в лесу, эксперт назвал мощный фонарик, свисток, фальшфейер и пневмогудок.

"Пневмогудок производит резкий звук громкостью 110–130 дБ. Его главная задача — не отпугнуть уже заметившего человека зверя, а не допустить внезапной встречи. Для этого в лесу нужно периодически подавать сигнал — примерно каждые 100–200 метров, а у рек, в высокой траве или при обнаружении свежих следов медведя — делать это чаще и громче. При этом важно не приближаться к месту, где замечены следы", — говорится в публикации.

Если медведь все‑таки оказался в поле зрения, бежать нельзя — нужно медленно отходить. Направлять пневмогудок прямо на зверя вблизи не стоит: резкий громкий звук в такой ситуации способен спровоцировать нападение.

По словам эксперта, пневмогудок — это лишь профилактическое средство. Реальную безопасность обеспечивают не устройства, а правильное поведение: важно не провоцировать животное и уметь грамотно отступать.

В рамках занятия школьникам также объяснили, как пользоваться фальшфейером, на что обращать внимание при выборе пешего маршрута в лесу и почему полезно брать с собой мощный фонарь. Ранее сообщалось, что в Горном Алтае зафиксировали резкое сокращение числа медведей возле Яйлю. Наблюдение за оставшимися возле населенного пункта хищниками продолжается.