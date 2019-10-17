Юные шахматисты Алтайского края съедутся на турнир в Мамонтово

Сборные юных шахматистов с разных районов съедутся на соревнованиях среди сельских школ Алтайского края. Шахматный турнир посвящен Дню шахмат, который в регионе пройдет с 18 по 20 октября. В этом году соревнования пройдут в селе Мамонтово. В начале года там уже провели первенство по блицу среди школьников. В нем принял участие 51 юный шахматист из четырех школ и детско-юношеского центра.
Всего с 18 по 20 октября шахматные праздники, а также сеансы одновременной игры будут организованы и в школах района. В прошлом году в мероприятиях приняло участие более 70 тысяч ребят. В этом – рекорд обещают побить.
В школах региона будут организованы большие шахматные праздники, в программе которых проведение торжественных линеек, викторин, классных часов, конкурсов рисунков и плакатов, КВН, квестов, игр-путешествий, театрализованных представлений. В школьных библиотечно-информационных центрах пройдут выставки литературы. Многие образовательные организации проведут школьный этап краевых соревнований по шахматам "Белая ладья".
Кроме того, 19 октября в Барнауле состоится шахматный рапид-турнир "Дружба народов" с участием команд национальных диаспор. Организаторами выступили Союз армян Алтайского края и региональная федерация шахмат. Также в столице региона пройдет турнир среди финансовых организаций и банков.
Подробнее о развитии шахмат в Алтайском крае, почему они намного круче, чем футбол, читайте в большом интервью с руководителем федерации Артемом Поломошновым.
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