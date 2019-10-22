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В бюджете Алтайского края предлагают предусмотреть деньги на подарки новорожденным

, ИА "Амител"
Первое время подарки предлагают выдавать только рожденным в малоимущих семьях
Подарок новорожденному на Алтае, но в половину меньше и малоимущим / Фото: Ok.ru

Подарок новорожденному на Алтае, но в половину меньше и малоимущим / Фото: Ok.ru

"Справедливая Россия" предлагает при рассмотрении проекта бюджета Алтайского края на 2020 год предусмотреть средства на подарочные наборы новорожденным, сообщается на сайте реготделения партии.

Предыстория вопроса такова: еще в 2018 году предполагалось, что на федеральном уровне будет принято постановление правительства РФ "О реализации программы по предоставлению подарочного набора отечественных товаров ("подарочная коробка") в связи с рождением ребенка", проект которого разработан Минпромторгом. Согласно документу, стоимость подарка новорожденному должна составлять не менее 10 тыс. рублей, при этом половина затрат на закупку товаров будет компенсироваться из федерального бюджета (не более пяти тыс. рублей на одну подарочную коробку), половина — из бюджетов регионов. Однако до сих пор данное постановление правительство РФ так и не принято. В связи с этим ряд регионов начал самостоятельно проводить акцию "Подарок новорожденному". К их числу относятся Московская, Тульская и Вологодская области, республики Саха, Башкирия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Москва и другие.

"Полагаем, что настало время и Алтайскому краю присоединиться к этому списку. Демографическая ситуация в нашем регионе очень сложная — так за 2018 год в крае родилось всего 23 477 малышей, что на две с лишним тысячи меньше, чем в 2017 году. При этом еще 7-10 лет назад регистрировалось больше 30 тыс. родов в год. В 2019 же году ожидается максимум 22 тыс. детей. Одной из причин такой негативной тенденции является очень низкий уровень жизни многих семей — по средней заработной плате и реальным доходам населения (особенно семей с детьми) наш регион занимает одно из последних мест в стране", — рассказал депутат АКЗС Александр Молотов.

По его мнению, в таких условиях на помощь семьям, желающим завести ребенка, должны прийти краевые власти.

"Поэтому при формировании краевого бюджета на 2020 год мы будем настаивать на включении в него средств для реализации акции "Подарок новорожденному", которая предполагает предоставление роженицам при выписке из родильного дома определенного набора с необходимыми на первых порах предметами ухода за новорожденным", — отметил Молотов.

В "Справедливой России" отмечают, что учитывая отсутствие решения о федеральном софинансировании данного проекта, а также объективные возможности краевого бюджета, речь первоначально может идти только о самом необходимом для ребенка (набор гигиенических средств, одеяло, полотенце, подгузники, погремушка, трикотажный комбинезон и т.п.), а распространяться эта акция будет (во всяком случае, на первых порах). При этом такие подарки можно выдавать только малоимущим семьям.

"Предлагаю начать акцию уже с 1 января 2020 года, ведь чем раньше мы ее начнем, тем больше у нас шансов переломить имеющиеся в нашем регионе негативные демографические тенденции", — подчеркнул Молотов.

При этом в партии отмечают, что малышам, появившимся на свет в Перинатальном центре "Дар" в Барнауле уже сейчас дарят подарки. Однако там видят несправедливым разделение детей на родившихся в "Даре" и в другом месте. "Ведь государство должно заботиться обо всех детях одинаково", — считают в "Справедливой России".

После того как президент России Владимир Путин в 2017 году объявил 2018-2028 годы Десятилетием детства в России, в стране уделяется особое внимание политике по защите детства. Так, распоряжением правительства РФ от 06 июля 2018 года был утвержден План основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства. Согласно плану в субъектах России должна была проводиться акция "Подарок новорожденному", в рамках которой каждой роженице при выписке из родильного дома предоставляется набор с необходимыми предметами ухода за новорожденным.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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