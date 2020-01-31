Понятие "семья" хотят закрепить в Конституции как "союз мужчины и женщины"

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас поддержал идею о закреплении в Конституции понятия семьи как "союз мужчины и женщины", пишет Interfax.

"Я положительно отношусь к этим предложениям, мы сейчас обсуждаем это на заседаниях рабочей группы. Мы пришли к выводу о том, что ничего не препятствует внесению изменений в преамбулу. Я считаю, что это вполне допустимо, это моя личная позиция. Я поддерживаю такого рода дополнения, текстовка еще подлежит обсуждению, но сама идея мне кажется очень разумной", – сказал он журналистам.

На данный момент в Семейном кодексе РФ понятие семьи не закреплено, однако указано, что для закрепления брака необходимо обоюдное согласие мужчины и женщины.