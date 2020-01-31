Понятие "семья" хотят закрепить в Конституции как "союз мужчины и женщины"

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас поддержал идею о закреплении в Конституции понятия семьи как "союз мужчины и женщины", пишет Interfax.
"Я положительно отношусь к этим предложениям, мы сейчас обсуждаем это на заседаниях рабочей группы. Мы пришли к выводу о том, что ничего не препятствует внесению изменений в преамбулу. Я считаю, что это вполне допустимо, это моя личная позиция. Я поддерживаю такого рода дополнения, текстовка еще подлежит обсуждению, но сама идея мне кажется очень разумной", – сказал он журналистам.
На данный момент в Семейном кодексе РФ понятие семьи не закреплено, однако указано, что для закрепления брака необходимо обоюдное согласие мужчины и женщины.
Комментарии
Какая глупость. Откуда столько глупых людей у власти?
Семья может состоять из мамы, ребенка и бабушки, может состоять из отца и его детей и т.д. По какому праву этот глупый человек хочет лишать такие семьи статуса "семья"?
31.01.2020 16:32
- гость -
Ну так однополых союзов боятся. Этож самая самая важная причина демографического спада! Всё из-за них, проклятущих.
По какому праву этот глупый человек хочет лишать такие семьи статуса "семья"?
Вы действительно ждете чего-то хорошего от того, кто внес законодательные инициативы о суверенном интернете, о фейковых новостях и запрете на оскорбление власти? Из Швейцарии намного виднее как правильно жить в России.
Надо считаю прописать в конституции что с кровати надо вставать с левой ноги, а с дивана с правой
Мама, ребенок и бабушка, в юридическом смысле, это две семьи, потому что никто не будет считать бабушкину пенсию в бюджет семьи и мама сможет получать льготы, если ее доход меньше двух прожиточных минимумов. Бабушку не считают. Идея закрепить традиционность семьи в Конституции хорошая, только надо правильно проработать формулировки. Например, закрепить, что в брак могут вступать только мужчина и женщина и никак иначе. А то подозрительные семьи появляются, а это неправильно
31.01.2020 16:54
ГостьЯ
Ну так однополых союзов боятся. Этож самая самая важная причина демографического спада! Всё из-за них, проклятущих.
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Так брак в нашей стране и так можно заключать только между мужчиной и женщиной. Но семья - это не брак, состав семьи может быть разнообразным.
31.01.2020 17:02
гость
Мама, ребенок и бабушка, в юридическом смысле, это две семьи, потому что никто не будет считать бабушкину пенсию в бюджет семьи и мама сможет получать льготы, если ее доход меньше двух прожиточных минимумов. Бабушку не считают. Идея закрепить традиционность семьи в Конституции хорошая, только надо правильно проработать формулировки. Например, закрепить, что в брак могут вступать только мужчина и женщина и никак иначе. А то подозрительные семьи появляются, а это неправильно
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В России в брак могут вступить только мужчина и женщина. Что ещё надо-то?
Изменение конституции выглядит так. Берем полведра сладкого меда, закидываем полведра безвкусных отрубей и добавляем малюсенькую капельку дерьма чтобы никто не заметил и перемешиваем. Но от того что дерьма там на все ведро капля - то все это блюдо становится дерьмом. Но при этом начинаем говорить - ну какое же это дерьмо? там же меда полведра. Вы че против меда? Да и отруби сытные - совсем зажрались?
Вот уж воистине: дуракам делать нечего!!!
31.01.2020 17:02
гость
А что такое в вашем понимании "подозрительная семья"? И в чем конкретно их неправильность?
31.01.2020 17:02
гость
Ок, а мама и ребенок или папа и ребенок? Ну нет или мамы, или папы? Уже не семья? Или вы как Мизулина хотите таких детей дискриминировать? И как вам уже выше заметили, у нас в брак и так могут вступать только мужчина и женщина. Какую вам еще традиционность надо?
Кто-то из комментаторов уже упоминал анекдот про девочку, которая загадывала желания:
Девочка поймала золотую рыбку. Рыбка просит отпустить и обещает выполнить 3 желания.
Девочка:
— Хочу большой-пребольшой нос.
Раз — и девочка стоит на берегу с огромным шнобелем.
— Хочу уши большие, чтобы обернуться можно было.
Два — и девочка с огромным шнобелем стоит на берегу, завернутая в уши.
— Хочу длинную шею, как у жирафа!
Три — стоит девочка с длинной шеей, с огромным носом, тело завернуто в уши.
Рыбку отпустила, та смотрит на нее жалостливо и говорит:
— Девочка, зачем тебе это. Почему ты не попросила как все -здоровья, богатства, красоты, принца на белом коне?
Девочка:
— А что, можно было?
31.01.2020 17:42
- гость -
Мама и ребенок или папа и ребенок это семья, но ребенок появляется от союза мужчины и женщины, поэтому без союза, это или распавшаяся или не созданная семья. И для ребенка это хуже, чем полноценная семья. Вот эту мысль желательно закрепить, чтобы люди стремились к полноценной семье. А неполным семьям надо помогать, но надо стремиться, чтобы больше было традиционных, полноценных. И детям в них лучше. При условии что между женщиной и мужчиной союз, конечно, а не война
31.01.2020 17:09
- гость -
В России в брак могут вступить только мужчина и женщина. Что ещё надо-то?
Так в любое время можно это заявить, что это не соответствует Конституции и нарушает конституционные права гомосексуалистов. И какое решение примет суд, будет зависеть от того, а судьи будут, кто. Надо в корне пресечь такую возможность
31.01.2020 17:35
ГостьЯ
А что такое в вашем понимании "подозрительная семья"? И в чем конкретно их неправильность?
Два папы и сын, это подозрительная семья, не кажется?
Кто-нибудь вообще объяснил этим людям, зачем их там вообще собрали? Кажется, Президент в своем послании не давал задание кроить Конституцию так, как им показалось нужным, были четко определены направления, в которых нужно работать. Но их куда-то заносит: то в преамбулу полезли, то в основы конституционного строя (которые НЕ МЕНЯЮТСЯ), теперь вот сюда...
Очередной дурак. Не понимает разницу между семьей и браком?
Брак заключается с целью создания семьи, вдувать можно и без регистрации. И рожать можно без регистрации. Но родившемуся лучше, когда и мама и папа
Брак это союз мужчины и женщины, заключается с целью создания семьи, потому что вдувать можно и без брака. И союз мужчины и женщины не всегда семья, просто они союзничают периодически, но не с целью создания семьи
Союзы еще бывают мужчины с мужчиной или женщины с женщиной, но это не семья
А давайте в Конституции закрепим запрет на показ Дома 2, Киркорова и ему подобных, перестроение без поворотников. Ведь основной документ страны именно для подобных вещей нужен. Геям брак запрещено заключать, усыновлять детей тоже запрещено, пропаганда запрещена (кроме трансляций заседаний госдумы, где вживую можно увидеть единоросов). Чего еще надо-то? Давайте сделаем Конституцию такой:
1. Мы за все хорошее, против всего плохого
2. С нами скрепы и традиционные ценности
3. Пиндосы - козлы.
Вроде прописано все важное и нужное.
У нас и так сейчас прописано практически:
1. Мы за все хорошее, против всего плохого
2. С нами пропиндосские ценности
3. Пиндосы - основоположники нашей Конституции
Но это не очень правильно. Надо чтобы не было шансов у лиц нетрадиционной ориентации заставить пропиндосский суд признать, что их право на брак в отсталой стране нарушается. Поэтому Семейный кодекс противоречит, как минимум, второму пункту сегодняшней Конституции, а значит не действует в отношении союза двух геев
Скрепы и традиции это источники права, но не само право. Право появляется, когда его утверждает уполномоченный на это орган
а значит не действует в отношении союза двух геев
А Вы знаете такой союз? Я лично не с одним не знаком (но, возможно, скрывают). Ходят еще слухи, что в некоторых высокогорных районах встречаются союзы человека и еще живого шашлыка. Это не пугает Вас? К каким ценностям это относится? Говорят, еще до пиндосов было. Может врут?
Маразм крепчает.Чем выше,тем сильнее.
Все гамадрилы отписались? В этом случае законодатели правы на 100%. Изначально семья это союз мужчины и женщины, а как дальше сложится, это уже другое дело.
31.01.2020 19:47
Пионер
А Вы знаете такой союз? Я лично не с одним не знаком (но, возможно, скрывают).
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Зачем вы врете, вы же читаете пропиндоские сайты, в которых вам рассказывают про пропиндосские ценности, вы прекрасно знаете, какие союзы там регистрируют
Ходят еще слухи, что в некоторых высокогорных районах встречаются союзы человека и еще живого шашлыка. Это не пугает Вас? К каким ценностям это относится? Говорят, еще до пиндосов было. Может врут?
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Ну так может эти слухи и повлияли на то, что пиндосы начали регистрировать такие союзы? Неужели и вы хотите их регистрировать? Вас то это не пугает? До пиндосов ходили слухи, а при пиндосах слухи стали ценностями. Зачем вам такие ценности?
Зачем вы врете, вы же читаете пропиндоские сайты, в которых вам рассказывают про пропиндосские ценности, вы прекрасно знаете, какие союзы там регистрируют
Ну так это же вражеская пропаганда!!! А зачем Вы именно ее отслеживаете? Вас как-то остро этот вопрос волнует. Чувствуете слабость своих позиций по этому вопросу? Нет признаков стойкого нордического характера? Или проблема есть? И они уже среди нас? И только Вы один можете нас всех спасти от них? Закрыв нас своим ... щитом? Вот это, я понимаю, характер у Вас. Спасибо Вам за Вашу службу. Вас наградят.