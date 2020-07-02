"Уставшие были". В ЦИК объяснили "протестное" голосование в Коми технической ошибкой

Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что неправильные данные результатов голосования по поправкам к Конституции в Республике Коми связаны с технической ошибкой, сообщает РИА "Новости".
"Данное обстоятельство связано с технической ошибкой при отображении данных на панель информационного центра. Люди уставшие были, линейка соскользнула — и всё... Нам скрывать нечего", — заявила чиновница.
Ранее стало известно, что после подсчета 5,2% протоколов ЦИК в Республике Коми "за" поправки проголосовали 29,93% жителей и 68,88% — "против". Однако позже результаты поменялись на противоположные. После подсчета 100% протоколов в регионе выяснилось, что поддержали изменения в Конституции 65,08% жителей, проголосовали против поправок — 33,94%.
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