Важный день для истории. Как голосовали известные политики Алтайского края

1 июля – последний день, когда граждане России могли принять участие в голосовании по поправкам Конституции РФ. Право выразить свое мнение по этому вопросу было у каждого избирателя. Воспользовались этим правом и известные политики региона. Как это было и за что они голосовали, читайте в нашем материале.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко проголосовал еще 27 июня. Так как губернатор находился на самоизоляции, то не он приехал на участок, а члены участковой избирательной комиссии приехали к нему домой. Как сообщает официальный сайт администрации региона, процедуру голосования провели с соблюдением всех необходимых санитарных норм. Ранее губернатор подчеркивал, что общероссийское голосование — это событие, "которое на многие годы определит будущее нашей страны. Каким оно будет, зависит от нашей сознательности, гражданской ответственности и неравнодушия".

Глава Барнаула Вячеслав Франк голосовал 1 июля. Утром он посетил избирательном участке №227, здании средней общеобразовательной школы №1. Как сообщает официальный сайт администрации города, Вячеслав Франк поддержал внесение поправок в Основной закон страны, а также проголосовал за присвоение Барнаулу звания "Город трудовой доблести".

Франк подчеркнул, важность сегодняшнего дня для истории страны. "Вносимые поправки в Основной Закон приведут его в соответствие с сегодняшними реалиями, закрепят социальные, политические и экономические гарантии", — отметил он.

"Сегодня мы голосуем не только за обновленную Конституцию, но и за наше будущее, за стабильность, безопасность, устойчивое экономическое развитие, уверенность в завтрашнем дне", — цитирует сайт мэрии слова главы города.

Председатель АКЗС Александр Романенко тоже проголосовал с утра. Свою гражданскую позицию он проявил на участке № 226 в Барнаульской детской школе искусств № 1. Романенко также поддержал поправки, отметив, что в Конституцию уже 27 лет не вносилось "никаких конструктивных, принципиальных, емких изменений". А предлагаемые поправки "затрагивают все аспекты жизни граждан, государственной целостности нашей страны, вопросы политического устройства".

Председатель Барнаульской городской думы Галина Буевич тоже голосовала 1 июля. И тоже. естественно, за поправки. Особенно бывший педагог выделяет поправки, которые связаны с образованием, наукой, культурой.

"В таком многонациональном государстве как наше сохранение межнациональной культуры значит очень много. И, конечно, образование и наука определят развитие нашего общества. Сегодня у каждого ребенка, у молодежи должно быть достойное образование. Достижения в технике и экономическое движение вперед без науки совершенно невозможно", — отметила Буевич.

Депутат Государственной думы Даниил Бессарабов приехал на избирательный участок 1 июля с супругой и детьми. Голосовали они в барнаульской гимназии № 42. Поправки в Конституцию депутат поддержал, так как считает, что они "закрепляют уважение к нашей истории, к нашим предкам. Также мы закрепляем социальные приоритеты. Поправки предусматривают развитие экономики. Это все очень важно для каждого из нас", — отметил депутат.

Депутат Госдумы от Алтайского края Валерий Елыкомов пришел на избирательный участок вместе с внучкой-первоклассницей. Голосовал, есстественно, тоже за поправки. По его мнению, в них заложено "законодательство социального государства". "Это — защищенность и старых, и малых. Поэтому я сегодня пришел с внучкой Настей. Она у нас первоклассница, и я постараюсь ей объяснить, что сегодня мы с ней голосовали за то, чтобы она жила в другом, более комфортном для жизни государстве", – рассказал Елыкомов.

За поправки проголосовал и Владыка Сергий. Правда сделал он это досрочно, 30 июня в зале Ученого совета Барнаульской духовной семинарии.

Владыка пояснил, что принимать участие в этой процедуре долг каждого гражданина. "Да, это наш долг, поскольку все мы — русские, граждане России. Я должен реагировать на происходящие в нашей стране события и процессы. Каждый человек в меру своих убеждений имеет право свободного выбора. Мы его осуществляем и являемся участниками исторического события, когда впервые в Конституцию нашей Родины внесено понятие о Боге, вере, нашем историческом достоянии, нашем великом прошлом. Я считаю, что выполнить этот долг является священной обязанностью каждого".

