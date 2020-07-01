За поправки к Конституции проголосовали 78,93% жителей Алтайского края, против – 21,07%. Такие данные сообщает ЦИК после обработки 5,39% бюллетеней.
Больше всех в Сибирском федеральном округе изменения поддержали в Республике Тува – там при явке более 90% "за" высказались 95% жителей, против – чуть более 3%. Схожие показатели зарегистрированы и в Кемеровской области, а чуть меньше поддержку изменения нашли в Хакасии – за поправки высказались почти 90%, около 10% против.
Меньше всех поправки поддерживают в Республике Алтай. Там за поправки выступили 64,56% жителей региона, против – 34,8%. Жители Новосибирской и Томской областей показали почти одинаковы результаты – более 71% "за" и 28% "против".
Комментарии