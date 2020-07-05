"Мина замедленного действия". Путин объяснил смысл поправок к Конституции

Принятие поправок к действующей Конституции России – правильный шаг, который позволяет укреплять государственность. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщают РИА "Новости".
"[Поправки] будут создавать условия для поступательного развития нашей страны на десятилетия вперед", – объяснил российский лидер.
Кроме того, президент объяснил, что в Конституции СССР была "мина замедленного действия" – право выхода республик из состава союза. По мнению Путина, Россия должна избегать подобных вещей.
Напомним, что голосование по поправкам к Конституции РФ длилось с 25 июня по 1 июля. По итогу общероссийского плебисцита изменения были приняты с одобрением почти 78% граждан.
Комментарии
Врет и не краснеет.
правильный шаг, который позволяет укреплять государственность.
С государственностью у нас и так всё не плохо. Как насчёт экономики, роста дохода граждан, снижения налогов, создания условий для развития производств?
Вот недалёкий человек... Такой лошара-президент конечно и нужен нашей стране, не ошиблись те, кто его поставили...
Кроме того, президент объяснил, что в Конституции СССР была "мина замедленного действия" – право выхода республик из состава союза.
++++++++++++++
Он о Конституции РФ от 1993 года не в курсе,что ли ?
5.07.2020 18:20
Alex1976
Врет и не краснеет.
В фотошопе раскрасьте, полегчает)
не ошиблись те, кто его поставили
Борис Николаевич вроде как остался доволен. Да и олигархи все только богаче стали.
CALIBR, не судите строго дедушку. Года... Скажите спасибо, что он о половцах и печенегах не вспомнил.
"[Поправки] будут создавать условия для поступательного развития нашей страны на десятилетия вперед", – объяснил российский лидер.
++++++++++++++++++
Получается , лет топтались без поступательного развития( не было условий), при этом президент заявлял в течении этих же лет,что Конституцию менять не собирается и только бабушка советской космонавтики его сподвигла на главный шаг - обнуление двадцатилетнего топтания,чтобы, как в детской считалочке, "мочало,мочало - начинай сначала" ?
*уму моему нерастяжимо.
СССР создавался как государство на основе идеологии, которая в максимальном своём развитии подразумевает отмирание государства как такого. Это во-первых.
Во-вторых, собрать все части воедино на фоне гражданской войны без гарантии в случае чего права выхода из Союза не представлялось возможным.
А развалился Союз как раз вследствие националистических настроений.
Никакая бумага и никакой документ не удержит в таких случаях.