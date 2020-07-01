Журналисту ИА "Амител" запретили сфотографировать свой бюллетень

Журналисту ИА "Амител" не дали сфотографировать свой собственный бюллетень на голосовании по поправкам в Конституцию.
Сотрудница amic.ru голосовала на одном из избирательных участков Алтайского края. Когда она попыталась сделать фото своего незаполненного бюллетеня, к ней подошли члены УИК, которые запретили съемку.
При этом, согласно законодательству, фотографировать собственные бюллетени не запрещено, однако заполненные документы нельзя публиковать в соцсетях в день голосования. Это может быть приравнено к агитации.
На горячей линии краевой избирательной комиссии у нашей сотрудницы поинтересовались, зачем вообще делать фото, а после — как она проголосовала, и, услышав, что "против", заявили: "Поэтому вы и хотели сделать фото", намекая на агитацию в соцсетях против поправок. Свою позицию оператор аргументировала "большим жизненным опытом", но, тем не менее, жалобу на членов УИК избирком принял.
О том, что и как можно фотографировать на избирательных участках, читайте здесь.
Комментарии
На горячей линии краевой избирательной комиссии у нашей сотрудницы поинтересовались, зачем вообще делать фото, а после — как она проголосовала, и, услышав, что "против",...Свою позицию оператор аргументировала "большим жизненным опытом"
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Краевая избирательная комиссия потребовала, чтобы сотрудница СМИ озвучила , как она проголосовала. Значит, избирком нарушил тайну голосования. Ещё и ссылаясь на "богатый жизненный опыт". То есть постоянно ущемляют избирателей, не дают сделать свободный выбор, оказывают давление, ведь нарушение тайны имено к этому ведет.
Интересно, а если бы журналистка сказала, что проголосовала "за"? Разрешили бы фотать? Вообще, конечно, работникам пера надо проявлять хитрость и смекалку. Не раскрывать сразу карты первому встречному в лице крайизбиркома.
Ходорковский из-за бугра недавно клич кинул:кто сфоткает бюллетень и всячески над ним поизгаляется,тому денег перешлёт.А Вендик уже вовсю провокации устраивает.
1.07.2020 17:28
- гость -
Ходорковский из-за бугра недавно клич кинул:кто сфоткает бюллетень и всячески над ним поизгаляется,тому денег перешлёт.А Вендик уже вовсю провокации устраивает.
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Лжёте.
Ходорковский из-за бугра недавно клич кинул:кто сфоткает бюллетень и всячески над ним поизгаляется,тому денег перешлёт.А Вендик уже вовсю провокации устраивает.
Максимум, как Вы сможете поизголяться - поставить галочку напротив да
Как можно запретить? Пощли бы все в пешее эротическое
Ходорковский намерен собрать 20 тысяч подобных видео.Посмотрите его последнее обращение на тему голосования на ютуби.