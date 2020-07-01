Избирком рассказал, сколько человек проголосовали в Алтайском крае на 12 часов

Явка на голосование по поправкам в Конституцию к 12-00 в Алтайском крае составила 752 248 избирателей. Об этом сообщили в Алтайкрайизбиркоме. Это 41,48% от всех избирателей региона.
Из них порядка 672 тысяч жителей края проголосовали в период с 25 пол 30 июня.
Активнее всего по-прежнему голосуют жители сельских территорий. Среди лидеров — Ключевской, Родинский, Алейский, Заринский районы.
Комментарии
146% то будет?
А где данные по коронавирусу за сегодня? Или заболевших так много, что сообщать не хотят, чтоб не напугать?
1.07.2020 13:54
- гость -
температурку померь в правильном месте, вдруг ковидла тебя зомбирует
1.07.2020 14:15
- гость -
1. Вы всегда непрошенные советы раздаете? Это признак невоспитанности)
2. И с чувством юмора у Вас туго)
"...возбуждая в народе ложные надежды"
Очередное преступление - досрочное голосование в данной ситуации никаким актом не предусмотрено - братва натянула явку, и теперича будет стремиться к кремлевским 70%!
1.07.2020 14:15
- гость -
Там проблема в голове, по видимому)
На 10 часов было 36%. А в 12 уже больше 40%.Сто тысяч прошли за 2 часа? Такое мыслимо? Если только предположить, что вбрасывают левые готовые бюллетени...
1.07.2020 15:37
- гость -
Ясновидящий, по себе не суди)))))