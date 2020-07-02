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В Кремле назвали триумфом итоги голосования по поправкам в Конституцию

, ИА "Амител"
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что столь высокую явку и поддержку спрогнозировать было сложно
Фото: lichnosti.net

Фото: lichnosti.net

В Кремле считают триумфом результаты общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Однозначно, считают триумфом. По сути, де-факто состоялся триумфальный референдум о доверии президенту Путину", — приводит слова Пескова ТАСС.

Представитель Кремля подчеркнул, интерес граждан к голосованию был ожидаем, однако столь высокую явку и поддержку спрогнозировать было сложно. "Но, конечно, такую высочайшую явку и высочайший уровень поддержки, которые на сегодняшний день уже отфиксированы, было спрогнозировать очень сложно", — заявил Песков.

Напомним, что ЦИК уже закончил обработку протоколов по всей стране. Итоговые цифры голосования: за — 77,92%, против — 21,27%.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

2.07.2020 19:10
- гость -

де-факто состоялся триумфальный референдум о доверии президенту Путину

Так а зачем людей дурили всем остальным?

2.07.2020 19:11
Русский

Я чувствую себя чужим, на этом "празднике жизни"

2.07.2020 19:12
- гость -

Зомбировали месяц, потратили десятки миллиардов.

2.07.2020 19:17
- гость -

Вот и вылезло дерьмо, все сказки про животных, границы и прочая шелуха самое главное президент, и что теперь кремлеботы скажут

2.07.2020 19:18
- гость -

Предлагаю Пескову честно рассказать про то, как была "спрогнозирована" явка

2.07.2020 19:19
- гость -

Как то видел как цыганка что то говорила мужику. Когда тот расслабился, вытащила у него кошелек и мужик стал не нужен. Лекторат до сентября пока не нужен.

2.07.2020 19:19
- гость -

Странная интертрепация.
50% послали эти "поправки в конституцию" совсем. Из тех, кто не послал, четверть проголосовали против. И получается, приблизительно-оценочно, что поддержали 0,5 умножить на 0,75, то есть 37,5%.
Иде же триумпф?
Это пук в лужу, а не триумф.

2.07.2020 19:24
- гость -

поддержали 0,5 умножить на 0,75, то есть 37,5%.
Иде же триумпф?
--------------
Утопающий за соломинку хватается.

2.07.2020 19:33
гость

Да провал полный. Американцы сейчас радуются, что такой провал по поправкам состоялся. И все свободомыслящие граждане этому провалу сейчас радуются. А поцреоты плачут, что так постыдно провалились

2.07.2020 19:35
- гость -

Песков всегда говорит чистую правду, умноженную на минус.

2.07.2020 19:36
гость

Явка на голосовании, по предварительным данным ЦИК, составила 64,99%. Явка и результаты оказались лучше, чем на голосовании за Конституцию 1993 года (ее поддержали 58,4% пришедших на участки при явке 54,8%).

Просто Ельцин дал тогда честные результаты. Ну может чуть чуть тогда накинул, но ни как сейчас

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