В Кремле назвали триумфом итоги голосования по поправкам в Конституцию

В Кремле считают триумфом результаты общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Однозначно, считают триумфом. По сути, де-факто состоялся триумфальный референдум о доверии президенту Путину", — приводит слова Пескова ТАСС.
Представитель Кремля подчеркнул, интерес граждан к голосованию был ожидаем, однако столь высокую явку и поддержку спрогнозировать было сложно. "Но, конечно, такую высочайшую явку и высочайший уровень поддержки, которые на сегодняшний день уже отфиксированы, было спрогнозировать очень сложно", — заявил Песков.
Напомним, что ЦИК уже закончил обработку протоколов по всей стране. Итоговые цифры голосования: за — 77,92%, против — 21,27%.
Комментарии
де-факто состоялся триумфальный референдум о доверии президенту Путину
Так а зачем людей дурили всем остальным?
Я чувствую себя чужим, на этом "празднике жизни"
Зомбировали месяц, потратили десятки миллиардов.
Вот и вылезло дерьмо, все сказки про животных, границы и прочая шелуха самое главное президент, и что теперь кремлеботы скажут
Предлагаю Пескову честно рассказать про то, как была "спрогнозирована" явка
Как то видел как цыганка что то говорила мужику. Когда тот расслабился, вытащила у него кошелек и мужик стал не нужен. Лекторат до сентября пока не нужен.
Странная интертрепация.
50% послали эти "поправки в конституцию" совсем. Из тех, кто не послал, четверть проголосовали против. И получается, приблизительно-оценочно, что поддержали 0,5 умножить на 0,75, то есть 37,5%.
Иде же триумпф?
Это пук в лужу, а не триумф.
поддержали 0,5 умножить на 0,75, то есть 37,5%.
Иде же триумпф?
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Утопающий за соломинку хватается.
Да провал полный. Американцы сейчас радуются, что такой провал по поправкам состоялся. И все свободомыслящие граждане этому провалу сейчас радуются. А поцреоты плачут, что так постыдно провалились
Песков всегда говорит чистую правду, умноженную на минус.
Явка на голосовании, по предварительным данным ЦИК, составила 64,99%. Явка и результаты оказались лучше, чем на голосовании за Конституцию 1993 года (ее поддержали 58,4% пришедших на участки при явке 54,8%).
Просто Ельцин дал тогда честные результаты. Ну может чуть чуть тогда накинул, но ни как сейчас