Последнюю неделю июня, а также 1 июля корреспондент amic.ru отработал на одном из городских УИКов в качестве члена комиссии с правом решающего голоса. Избиратели могли высказаться относительно поправок в Конституцию. О впечатлениях от референдума, где результат был известен задолго до; агитация сторонников своим объемом и весом "задушила" робкие голоса противников, а члены комиссии (в большинстве своем — школьные учителя) больше переживали за стартующий на днях ЕГЭ, чем плебисцит — читайте в нашем репортаже.

"Ничего хорошего от Кремля не видели"

Избирательный участок приступил к активной работе с 25 июня, когда по всей стране стартовало досрочное голосование. Сотрудники комиссии распределили между собой дежурства: кто-то сидел на самом участке, расположенном в школе, другие пошли в народ — организовывали придомовое голосование, а также по заявкам жителей ходили по квартирам. Мне выпало дежурить дважды: в субботу и воскресенье по 4 часа во дворах небольших хрущевок. В субботу, когда температура на улице превышала 30 градусов, желающих высказаться насчет поправок в Конституцию оказалось немного — всего семь человек. Среди проголосовавших почти все пенсионеры. Многие не скрывали, что поддерживают и поправки, и президента, который собственно стал инициатором обновления Конституции. Часть избирателей пускалась в пространные рассуждения о нынешнем положении страны, внешней политике, успехах России за последнее время. В дискуссию ни члены избиркома, ни наблюдатель с полицией старались не вступать. Кто-то активно делился своими жизненными историями, другие угощали питьевой водой и выносили дополнительные стулья для удобства дежуривших на улице.

Кстати, часть избирателей, получая от членов избиркома набор, состоящий из ручки, маски, перчатки и брошюры, разъясняющей суть поправок в Конституцию, искренне радовались. Другие удивлялись таким мерам предосторожности, но их было меньшинство.

Второй день придомового голосования прошел куда активней — своим правом воспользовались уже 24 человека. Но не обошлось и без небольших происшествий. Сначала один из жителей пятиэтажки, увидев активно голосующих соседей, стал выкрикивать прямо в раскрытое окно, что "ничего хорошего от Кремля они много лет уже не видели". Спустя какое-то время возмутитель спокойствия спустился к нам и вступил в полемику, обвиняя в продажности и необъективности. Под конец создалось четкое ощущение, что мужчина готов схватить избирательную урну и убежать, но до этого, к счастью, не дошло. Характерно, что голосовать он так и не стал. Еще один неприятный эпизод произошел под занавес дежурства, когда к выездному участку нетвердой походкой подошел неопрятный мужчина с пакетом. Заплетающимся языком он обратился к женщине-полицейскому, с просьбой "забрать его в отделение". В ответ на резонный вопрос почему, бездомный заявил, что не совершал никакого преступления, а просто хочется поспать под крышей над головой. Никакие уговоры покинуть участок для голосования долгое время не помогали и лишь спустя длительное время был найден компромисс: нетрезвый барнаулец согласился отойти и прилег "отдохнуть" неподалеку за углом дома.

"Ядерный" электорат

Основное действо должно было развернуться 1-го числа. Но это оказалось заблуждением. Во-первых, "потерялся" сам антураж выборов, когда на участках или рядом с ними активно торговали выпечкой, играла музыка, зачастую выступали детские коллективы. Излишне объяснять, почему на этот раз от всех вышеперечисленных атрибутов отказались. Второе — постоянная и бесконечная дезинфекция участка, которая напоминала работу техперсонала по уборке школы между сменами. Третье — неоднозначная реакция избирателей, которые раздражались, не находя свой участок. Дело в том, что соседний УИК пришлось убрать из школы и поместить в спортзал для безопасности голосующих. Кстати, выходили все избиратели с черного хода, чтобы опять же не пересекаться между собой. Правда, заявленный ЦИКом норматив — максимум 12 человек в час — на участке не соблюдался, да это было и невозможно.

Ну, и наконец сами избиратели — их было просто неприлично мало для такого уровня выборов. Если досрочно за шесть дней на нашем участке проголосовало более 850 человек, то 1 июля — около 300. Суммарная явка составила приличные 60%, но лишь благодаря предыдущим дням, которые дали порядка 45%. Нужно отметить, что участок находится в микрорайоне, где большинство избирателей пенсионного возраста, они же по традиции и самый активный электорат, который ходит всегда на выборы, причем вне зависимости от их уровня: от депутата Барнаульской гордумы до президента России. Поэтому итоговый расклад голосов удивлять не должен: примерно 70% оказалось за поправки и лишь 30% — против.

...Скучали вчера все — от полиции и МЧСника до наблюдателей и самих членов избиркома. По-настоящему занята делом весь день была только техничка, без устали мывшая полы. Во многом без дела оказались и волонтеры, которые отдельно зазывали к себе желающих поучаствовать в выборах городов трудовой славы. Многие искренне удивлялись: зачем?

Отдельно стоит сказать пару слов о надомном голосовании. За предыдущие дни этот ресурс был, скорее всего, исчерпан так сильно, что отработали мы всего 10 заявок. На обычных выборах таких адресов бывает до 50 и больше. При этом на этот раз максимальное неудобство доставляло облачение в специальные защитные костюмы, включая "забрало", шапочку на голову, перчатки и халат. Уже через 5 минут пребывания в таком виде ты промокаешь насквозь, как после сильнейшего ливня. Избирателям также было не очень удобно голосовать на пороге своей квартиры, фактически в подъезде. Но правила есть правила.

Уже примерно с 18 часов все стали ждать закрытия участков. Хотелось побыстрее завершить работу, все посчитать, запротоколировать и отправиться по домам.

На этот раз итоговый протокол содержал минимальное число строк, КОИБы заметно облегчали работу и на все про все у комиссии ушло примерно два часа. И это — невзирая на ввод большого числа бюллетеней, проголосовавших досрочно. На этот раз их можно было опускать в электронную урну только после 20:00, а не утром до старта основной процедуры, как это происходит обычно.

Одной рукой дает, а другой забирает

Пока мы ждали председателя с секретарем, которые поехали отчитываться в вышестоящую комиссию, члены УИКа стали общаться на темы, далекие от поправок, выборов и всего, что хоть как-то связано с политикой. В центре беседы оказался стартующий 3 июля ЕГЭ. Многие учителя недоумевали, как возможно выполнить все требования Роспотребнадзора. Часть педагогов переживали и за самих школьников, которым предстоит сдавать экзамены в непривычной обстановке и на месяц позже. Кроме того, выяснилось, что все оставшиеся СИЗы участковая комиссия должна сдать, а когда будут получены новые средства защиты и будет ли их достаточно для всех участников ЕГЭ — вопрос.

Наконец, под занавес дня разговор зашел об индексации тарифов ЖКХ. Многие с горечью отметили, что одной рукой власть раздает выплаты на детей и повышенные пособия для безработных ("Которые почти невозможно получить", — со знанием дела отметил один из членов УИК), а другой продолжает повышать стоимость коммуналки, невзирая на пандемию и серьезное падение доходов у населения.

Впрочем, несмотря на некоторую самоиронию ("продолжаем голосовать за эту власть, хоть и понимаем все ее слабые стороны") большинство моих коллег по избирательной комиссии вряд ли в обозримом будущем перейдут к более действенному выражению своего недовольства, чем обывательские разговоры "в курилке". В этом смысле инертность нынешнего электората, равно как и его консерватизм, обеспечат стабильное голосование за действующую власть еще на долгие годы вперед...