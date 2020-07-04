Алтайский депутат отказался подписывать протокол по итогам голосования по поправкам

В ЦИК поступило 15 особых мнений от членов региональных комиссий, но они не указывают на факты нарушений и не препятствуют подведению итогов голосования, заявила глава российского избиркома Элла Памфилова.
По ее словам, от подписания итоговых протоколов отказались два члена участковых избирательных комиссий. Отмечается, что это члены КПРФ из Алтайского края и ХМАО.
"В ЦИК России поступило 15 особых мнений от членов избирательных комиссий субъектов федерации, назначенных по предложению партий, 11 из них от КПРФ. Все они не содержат фактов о нарушениях. И не препятствовали этим членам комиссий голосовать за подписание протокола", — цитируют Памфилову "РИА Новости".
Согласно закону, члены избирательных комиссий с правом решающего голоса, имеют право на изложение особого мнения, которое прилагается к решению комиссии.
Комментарии
Кпрф предали державу. Давно пора запретить.
Бабке Элочке подна**али
Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Территориальная избирательная комиссия приняла решение признать недействительными результаты голосования на одном из участков в Раменках, где был замечен вброс бюллетеней в КОИБ, сообщил "Интерфаксу" зампред Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.
"ТИК приняла решение признать недействительными результаты голосования на участке 2783 в Раменках", - сказал Венедиктов в четверг.
По его словам, речь идёт об участке, где ранее в ходе видеонаблюдения был зафиксирован вброс бюллетеней.
Отрадно, что среди проституток оказалось две не проститутки, и одна с Алтая.
Соловьев на передаче у себя беснуется как пацан, обзывая всех нормальных журналистов и кричит о своей победе вместе с вовчиком, слушать противно эту путинскую падаль.
Вот люди читают ваши шедевры и не хотят чтоб такие маршировали по улицам.
4.07.2020 08:04
- гость -
Отрадно, что среди проституток оказалось две не проститутки, и одна с Алтая.
4.07.2020 08:07
- гость -
Соловьев на передаче у себя беснуется как пацан, обзывая всех нормальных журналистов и кричит о своей победе вместе с вовчиком, слушать противно эту путинскую падаль.
А ВЫ КТО?