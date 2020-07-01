Стали известны первые результаты голосования по поправкам в Конституцию

За поправки в Конституцию РФ проголосовали 74% избирателей, 25,84% – против, сообщает пресс-служба ЦИК.
Данные получены после обработки почти 0,8% бюллетеней на Дальнем Востоке, где голосование уже завершено. Больше всех изменения поддержали на Чукотке – там за поправки высказались более 83% жителей, против – свыше 15%. Самый низкий процент одобрения в Якутии – 65% "за" и 33% "против".
В Хабаровском, Забайкальском, Приморском краях и Сахалинской области результаты "за" колеблются в пределах 70-74%, "против" – 24-28%.
Напомним, что подсчет бюллетеней проводится после окончания работы УИК в регионе в 20.00.
Комментарии
Данные получены после обработки почти 0,8% бюллетеней
Ну это ни о чем.
Нельзя объявлять результаты, пока не закроются участки в Калининграде, но объявляли их уже вчера
Уже было сказано 76% так оно и будет, фарс и цирк
Это не голосование, а плебисцит, можно делать что угодно, в том числе объявлять результаты заранее и такие, какие намечены