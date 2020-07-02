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Маски, медведица и никаких буфетов. Как на Алтае прошло голосование по Конституции

, ИА "Амител", Олеся Пастухова
Настоящей звездой голосования на Алтае стала медведица Глаша из барнаульского зоопарка
Фото: Екатерина Смолихина и Вячеслав Мельников/ amic.ru.

Фото: Екатерина Смолихина и Вячеслав Мельников/ amic.ru.

В России состоялось голосование по поправкам в Конституцию. Оно было действительно необычным: длилось почти неделю, избиратели могли отдать свой голос не только на избирательных участках, но и в своих дворах. А еще везде были маски, антисептики и дистанция. Но, несмотря на всю исключительность плебисцита, в Алтайском крае все прошло довольно спокойно: никаких крупных скандалов и серьезных нарушений не зафиксировали. Как прошло голосование в условиях пандемии — в обзоре amic.ru.

Отдавали голоса всю неделю

Возможность отдать свой голос жители всей страны имели с 25 июня. 1 июля был основным и последним днем, когда все желающие могли поддержать или же наоборот, выступить против изменений в Основной закон страны.

Целую неделю голосование длилось для того, чтобы избежать столпотворения людей на избирательных участках. Мера оправдала себя: по данным регионального Избиркома, еще до основного дня голосования спокойно, с соблюдением всех мер безопасности, со своим выбором успели определиться 672 тысячи жителей Алтайского края. Это более 37% от общего числа избирателей.

В этот раз был как никогда широкий выбор места для голосования. Конечно, основной вариант – это избирательный участок по месту прописки. Но можно было проголосовать и по месту жительства (нужно было просто заранее подать заявление).  

А вот главным новшеством плебисцита было то, что свой голос отдать можно было не только в помещении, но и на свежем воздухе — на придомовых территориях. Голосовали в палатках, под навесами, на верандах и даже на теннисных столиках внутри дворов.

Тот, кто находился дома на изоляции, мог вызвать членов избирательной комиссии на дом. 

Голосовали неактивно

По предварительным данным, общая явка в Алтайском крае составила 49,49%. Всего в голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации приняли участие 897 797 жителей региона. При этом за шесть досрочных дней голосования свою позицию выразили 672 340 человек. Активнее всего оказались избиратели сельских территорий: Алейского, Заринского, Ключевского, Родинского районов. Среди городов в лидерах Барнаул, Бийск и Рубцовск.

В масках, перчатках и без буфетов

Под пандемию подстроился и сам механизм голосования: на избирательных участках соблюдалась социальная дистанция, на входе лежали дезинфицирующие коврики. Всем выдавали медицинские маски, перчатки и одноразовые ручки. И руки обрабатывали антисептиком.

Каждому избирателю измеряли температуру. Те, у кого она оказалась повышенной, тоже голосовали. Правда, в ожидании врачей и в отдельном помещении.

Вся процедура голосования проходила практически бесконтактно. Для получения бюллетеня нужно было показать свой паспорт, но член комиссии в руки его не брал. С кабинок исчезли привычные шторки. Сделано это было для того, чтобы сократить количество поверхностей, к которым прикасаются люди. Голосование по поправкам проходило в разы быстрее, чем выборы депутатов или президента. Весь процесс был спланирован так, чтобы голосующий находился на участке минимальное время.

Если раньше на избирательных участках продавали пирожки, устраивали концерты и даже готовили шашлыки, то в этом году всего этого не было (по понятным причинам). Привычной праздничной атмосферы не наблюдалось, а зазывали на участок лишь патриотические песни.

А еще в ЦИКе советовали в этот раз воздержаться от похода на участок всей семьей, особенно с детьми.

Какой ЦИК без медведя?

Уже не первый год разнообразие в процесс голосование вносит барнаульский зоопарк. 1 июля "проголосовать" на избирательный участок пришла пятимесячная бурая медведица Глаша.

Сначала Глаша, как положено, посетила стойку с антисептиком и индивидуальными защитными наборами, а уже потом отправилась голосовать. Успела медведица и пошалить: несколько предметов со стола отправились на пол.

Зоопарк таким образом решил привлечь внимание барнаульцев к голосованию и сделать его запоминающимся. Напомним, на прошлые выборы сотрудники зверинца пришли голосовать с тигрятами. 

Спокойно и без нарушений

В целом, голосование в Алтайском крае шло спокойно всю неделю, сообщила глава регионального избиркома Ирина Акимова. Никакой официальной информации о крупных скандалах нет. О том, что никаких серьезных нарушений не было зарегистрировано по всей России, сказала и глава ЦИК Элла Памфилова.

Правда, жители Барнаула жаловались на то, что работодатели принуждали их к голосованию по поправкам в Конституцию. На "Карте нарушений" речь шла о работниках "Жилищной инициативы", "Ашана" и "Ротора". 

Однако позднее глава регионального Избиркома Ирина Акимова сообщила, что факты принуждения к голосованию не подтвердились. Она отметила, что руководителям предприятий, которые фигурировали в сообщениях населения, разъяснили, как проходит включение в списки избирателей при проведении голосования.

"Я думаю, каких-либо нарушений здесь нет", — подытожила Акимова.

По предварительным данным ЦИК, большинство жителей Алтайского края отдали свои голоса "за" поправки в Конституцию. После проверки 100% протоколов:  "за" проголосовали 71,91% избирателей, "против" — 26,86%. Поэтому в скором времени нас ждет процедура обновления Конституции. 

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Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

Комментарии

2.07.2020 08:13
- гость -

Сидит ворона на суку, во рту сыр. Внизу лиса бежит:
— ворона, ты на выборы пойдешь?
— нет!!
Сыр выпадает
Ворона сидит и думает, если бы я сказала "да" что нибудь изменилось бы?

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