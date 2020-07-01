Алтайский депутат Госдумы Валерий Елыкомов проголосовал по поправкам

Депутат Госдумы от Алтайского края, член Президиума Регионального политсовета "Единой России" Валерий Елыкомов проголосовал по внесению изменений в Конституцию и присвоение Барнаулу звания "Город трудовой доблести". Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии.
Елыкомов заявил, что сегодня россияне голосуют за Конституцию сильной страны. Вместе с собой на участок депутат привел внучку-первоклассницу.
"Считаю то, что заложено на сегодняшний день в поправках, это законодательство социального государства, это — защищенность и старых, и малых. Поэтому я сегодня пришел с внучкой Настей. Она у нас первоклассница, и я постараюсь ей объяснить, что сегодня мы с ней голосовали за то, чтобы она жила в другом, более комфортном для жизни государстве", – рассказал Елыкомов.
По мнению депутата, в новых поправках зафиксированы базовые понятия о медицине, и изменения позволят оказывать одинаково качественную медпомощь как в городах, так и в селах. Елыкомов объяснил, что опираясь на "базисные вопросы", депутаты смогут разрабатывать дальнейшие законопроекты, направленные на социальную защиту граждан.
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