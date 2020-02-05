Прием заявок в летние лагеря стартовал в Барнауле

С 1 февраля в Барнауле стартовала заявочная кампания на предоставление компенсации части стоимости на путевки в детские организации отдыха и оздоровления. Деньги на это выделили из краевого бюджета, сообщает пресс-центр мэрии.

Оставить заявку на предоставление частичной компенсации и покупку путевок можно на Единой площадке регистрации путевок в лагеря Алтайского края до 1 июля 2020 года.

Правительство Алтайского края установило следующие меры поддержки при приобретении путевки:

всем жителям Алтайского края, являющимся родителями (законными представителями) детей школьного возраста от 6,5 до 15 лет (включительно), обучающихся в образовательных организациях края и выпускникам дошкольных образовательных организаций, в размере 7000 рублей;

дополнительно многодетным семьям, направившим одновременно на отдых в загородные лагеря Алтайского края троих и более детей школьного возраста, на первых двух детей по 7000 рублей на каждого, на третьего и каждого последующего ребенка в размере 16800 рублей.

дополнительно сотрудникам краевых государственных учреждений в размере 4900 рублей, сотрудникам органов местного самоуправления и учреждений муниципальной бюджетной сферы в размере 4200 рублей (из городского бюджета).

После регистрации заявки в течение 40 дней необходимо заключить договор с загородным лагерем, приобрести путевку, оплатив родительскую долю. При невыполнении этого пункта заявка аннулируется.