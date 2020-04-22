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Победим коронавирус ради Конституции. Когда ждать плебисцита и почему его не отменяют

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Эксперты рассказали, зачем власти нужно народное голосование и сколько это стоит
Барнаул / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Барнаул / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Кампания по поправкам в Конституцию началась быстро и мощно. Президент объявил об этом в январе и уже в марте подписал принятый закон. Оставалось только закрепить народной поддержкой. Но планы по всеобщему плебисциту на 22 апреля сорвал коронавирус. И вот теперь власти решают, когда провести голосование, которое будет стоить бюджету почти 14 млрд рублей. На которое до пандемии пришло бы более половины россиян. И которое вообще-то можно и отменить.

Конституция превращается в рутину 

Алтайский политтехнолог Антон Понкрашев уверен: голосование нужно проводить как можно раньше, как только ситуация с коронавирусом улучшится. Он допускает, что "референдум" могут назначить на конец мая или первую половину июня.

"Процесс ни в коем случае нельзя превращать в рутину, а чем дольше он будет откладываться, тем быстрее будет в нее превращаться", – пояснил собеседник.

Депутат Госдумы Даниил Бессарабов предположил две возможные даты: в День России, 12 июня, или, при затягивании пандемии, в единый день голосования (ЕДГ) 13 сентября.

Депутат Алтайского краевого Заксобрания, рубцовская коммунистка Вероника Лапина полагает, что о лете речь уже не идет. 

"Если пандемия закончится малой кровью, то голосование точно будет осенью. Если все будет плохо, то могут сдвинуть еще дальше", – считает она.

Константин Лукин видит еще более далекую перспективу: ЕДГ, скорее всего, перенесут на октябрь, а плебисцит – на самый конец года. Тут и дата хорошая есть – День Конституции, 12 декабря. И явка явно лучше и апрельской, и сентябрьской (чем ближе к лету, тем меньше желающих тратить выходной на выборы).

Количество избирателей в данном случае имеет большое значение – это не столько поддержка поправок, сколько поддержка Путина. До начала самоизоляции 70% населения страны знало о том, что это за голосование, и примерно представляло, как меняют основной закон. На основании этих данных можно было рассчитывать на явку 55-58% населения, говорит Лукин. Если бы не карантин и кампания бы продолжилась, то и все 65%. Теперь же, когда COVID-19 нарушил все планы, уже никто не берется анализировать, сколько россиян готовы поддержать эти изменения. Просто нет смысла, пока не закончится это вирусная история и правительство не увидят всей картины разрушений. 

Отменить голосование, да и все

Власти страны оценивают потери бюджета в 2020 году из-за пандемии в 1 трлн рублей. На фоне этой суммы 14 млрд – примерно столько будет стоить проведение голосования – не так уж и много. Но в Алтайском крае на эти деньги можно закрыть большую дыру в казне (регион потеряет в коронавирусном кризисе более 13 млрд рублей дохода). И, по мнению коммунистки Лапиной, Кремлю стоило бы задуматься об отказе от процедуры.  

"Для бюджета страны это слишком большие и неоправданные траты, которые народ мог простить, если бы не пандемия и падение доходов. Сейчас люди начнут считать, сопоставлять суммы, потраченные на помощь населению и организацию голосования. Это приведет к всплеску негатива и падению поддержки Путина. Тогда будет проще и безопаснее отказаться от идеи голосования", – говорит она.

Нет, не начнут люди считать, спорит с ней Лукин. Граждане плохо представляют себе такие большие суммы и не будут особенно глубоко раздумывать о том, сколько там власти потратят. Главное – правильно все подать.

Также он пояснил, что теоретически отменить плебисцит можно хоть сегодня. По закону для внесения изменений в Конституцию (тех пунктов, которые сейчас правят) не требуется никакого народного "да". Необходимость голосования прописана только в указе президента. Отмени он его, и все – главный закон страны обновлен. Тем более что все остальные процедуры уже состоялись: обсуждение, голосование в Госдуме и Совфеде, оценка законности со стороны Конституционного суда. И все же власть пойдет на это только в самом крайнем случае.

Антон Понкрашев тоже исключает отмену. И поясняет: о важности этого голосования не раз говорил Владимир Путин. И именно его рейтинг – главная цель всей этой процедуры.

В том, что плебисцит будет, уверена и директор Института политики и технологий (Новосибирск) Татьяна Косачева.

"Вложения колоссальные, начиная от всей "сценографии": заседания ГД, предложенные инициативы, которые во время обсуждения стали политическим ударом по репутации некоторых федеральных парламентариев, до массивной информационной кампании", – сказала она.

Патриотично безразлично

Сейчас многие россияне уже и забыли, как еще месяц назад им из каждого утюга говорили о необходимости поправок. Сейчас градус подогрева темы снизили до минимума: небольшая реклама по телевидению и уличные баннеры. Изредка об этом вспоминают депутаты от "Единой России", да некоторые чиновники, не имеющие непосредственного отношения к ситуации с пандемией.

Но как только власти определят новую дату, жителям страны снова со всем предвыборным размахом напомнят, как важно поддержать "нашу страну, нашу Конституцию", говорит Понкрашев.

Вероника Лапина уверена: подогревай интерес, не подогревай – людей уже не волнуют результаты и достоверность итогов. Большинству безразлично, что изменят в Конституции.

А вот Константин Лукин считает наоборот: победа над коронавирусом может сыграть на руку власти. Мол, ужались, мобилизовались и победили эту "коронавирусную заразу", так теперь и президента патриотично можно поддержать. Тем более что власть пытается дать в это сложное экономическое время народу хоть какой-то пряник. В том числе и для сохранения своего рейтинга. Осталось сделать главное – победить вирус. 

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

22.04.2020 06:43
Пионер

Пройдет вирус, пройдет и Вова с едим Россию, в конце концов

22.04.2020 06:59
Alex1976

Нарисуют +100500% и потом будут кричать нас народ поддерживает.

22.04.2020 07:31
- гость -

В Техасе побеждают только техасцы

22.04.2020 07:31
Законопослушный гражданин

Популизм и идиотизм. Принятие пакетом - наглая манипуляция, жаль большинство этого не заметит.

22.04.2020 08:44
- гость -

Это т.н. голосование незаконно, никаким актом не прописано, порога явки не имеет, а за фальсификации нет наказаний! Поэтому нет сомнений как пройдет это голосование...

22.04.2020 08:52
- гость -

Это не референдум, а ПРОФАНАЦИЯ

22.04.2020 09:31
- гость -

а рекламные плакаты "наша страна наша конституция наше решение" цик рф таки правдивы )))

22.04.2020 10:06
Fk

ОПГ пишет свои законы для себя.

22.04.2020 10:14
М

Тролли лают а караван медленно но упорно идет к суверенитету России!
Короновирусная кампания, неэффективные решения, противодействия финансово-экономического блока президенту еще раз показали управленческую, методологическую и прочую зависимость России от Западных надгосударственных институтов (ВОЗ, МВФ и др.)
У людей появилось возможность остановить белку в колесе и разобраться кто и как управляет процессами в стране, и что только сознательный и грамотный народ может изменить ситуацию к лучшему. Чего и добивается президент через всенародное голосование.

22.04.2020 10:55
- гость -

Как Путин поддерживает граждан, так и граждане должны поддержать Путина, то есть никак.

22.04.2020 10:56
- гость -


22.04.2020 10:14
М

Ничего удивительного, что один из полунеграмотных пропутинских троллей, фейки о голосовании множит!
В т.ч. о суверенитете страны, который якобы за 20 лет правления Путина так и не установлен.
Несет бред о неэффективных решениях, белке в колесе, управлении страной... Складывается впечатление, что белка у тролля в голове...

22.04.2020 10:57
- гость -

и что только сознательный и грамотный народ может изменить ситуацию к лучшему

ага, сразу вспоминается

"Великий министр юстиции Китая Конфуций начинал как великий демократ, а кончил как человек, который придумал целую теорию конфуцианства, которое создало страты в обществе, а великие мыслители, такие как Лао-цзы, придумали свои теории Дао, зашифровывая их, боясь донести до простого народа, потому что они понимали: как только все люди поймут основу своего «Я», самоидентифицруются, управлять, то есть манипулировать ими будет чрезвычайно тяжело.

Люди не хотят быть манипулируемыми, когда они имеют знания. В иудейской культуре каббала, которая давала науку жизни — она три тысячи лет была секретным учением, потому что люди понимали, что такое снять пелену с глаз миллионов людей и сделать их самодостаточными. Любое массовое управление подразумевает элемент манипуляции. Как жить, как управлять таким обществом, где все имеют равный доступ к информации, все имеют возможность получать напрямую не препарированную информацию через обученных правительством аналитиков, политологов и огромные машины, которые спущены на головы, средства массовой информации, которые как бы независимы, а на самом деле мы понимаем, что все средства массовой информации всё равно заняты построением, сохранением страт? Так как в таком обществе жить? Мне от ваших рассуждений становится страшновато, честно говоря." (c)

22.04.2020 11:35
- гость -

Сословное общество станет нашей общей могилой.

22.04.2020 13:02
М

22.04.2020 10:56
- гость -
Хорошо, даже если оставим главный метод внешнего управления Россией - методологический, культуру, образование, законотворчество. Это действительно сложно для понимания, особенно людям которые родились уже в колониальном информационном рассоле. Но вы хотя бы нашу кредитно-финансовую систему возьмите, почитайте ФЗ о ЦБ, проанализируйте. Если и это сложно, то просто возьмите 100руб бумажку, поищите там признаки государства, что там нарисовано вместо герба, сравните с советскими деньгами.

22.04.2020 13:07
М

22.04.2020 10:57
- гость -
Да, Греф по простоте своей душевной озвучил как раз главные метод управления колониями и вцелом людьми как рабами.
А чтобы разобраться в этой мешанине политологов, надо обладать диалектическим методом познания и целостным мировоззрением. Система образования и массовая культура сейчас занимаются обратным.
Поэтому выход в самообразовании! Благо все необходимые знания сегодня доступны в интернете!

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