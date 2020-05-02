"Как будто из канализации". Жители Алейска пожаловались на грязную воду из крана

Фото: Barnaul 22
Грязная вода с неприятным запахом течет из кранов в квартирах жителей Алейска, пишет одна из горожанок в сообществе Barnaul 22.
"C таким запахом, как будто она из канализации. За что платим? Платим за воду из крана, которая как из лужи, и еще платим за воду, чтобы можно было ее пить (в магазине). Скоро и чтобы помыться воду будем из магазина брать", – написала женщина.
В комментариях под записью жители Новоалтайска и Барнаула также отметили, что в последнее время сталкивались с такой проблемой.
Комментарии
Новоалтайск, мкр Чесноковка такая проблема уже неделю
=жители Новоалтайска и Барнаула также отметили, что в последнее время сталкивались с такой проблемой.=
Даже не то что последнее время, а последние года три точно. И все валят друг на друга: жэк-водоканал-жэк и никто ни при чем, все молодцы, еще и заявляют, что это МЫ должны фильтры ставить дома, раз вода такая. Но при этом не хотят брать на себя оплату расходников.