Число инфицированных COVID-19 в Алтайском крае перевалило за 700. По данным на 12 мая, в регионе заражены 727 человек. Среди них 84 ребенка. 283 человека вылечились, четверо скончались.
За минувшие пять дней в регионе добавились муниципалитеты, в которых коронавирус выявили впервые. Это Волчихинский, Табунский, Бурлинский, Мамонтовский и Косихинский районы.
Таким образом, на данный момент случаи распространения коронавируса распределились так:
Змеиногорский район – 236,
Барнаул – 225,
Бийск – 67,
Рубцовск – 29,
Поспелихинский район – 22,
Павловский район — 15,
Благовещенский район – 11,
Рубцовский и Немецкий национальный районы – по 10,
Тальменский район – 9,
Славгорода, Новоалтайск, Камень-на-Оби, Новичихинский и Третьяковский районы – по 7,
Горняк, Родинский район, ЗАТО Сибирский – по 6,
Первомайский район – 5,
Тюменцевский район, Яровое – по 4,
Заринск, Крутихинский и Ребрихинский районы – по 3,
Советский, Егорьевский и Кулундинский районы – по 2,
Троицкий, Целинный, Михайловский, Романовский, Алтайский, Бийский, Усть-Калманский, Табунский, Волчихинский, Косихинский, Бурлинский и Мамонтовский районы – по 1.
Комментарии