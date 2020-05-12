Число инфицированных COVID-19 в Алтайском крае перевалило за 700. По данным на 12 мая, в регионе заражены 727 человек. Среди них 84 ребенка. 283 человека вылечились, четверо скончались.

За минувшие пять дней в регионе добавились муниципалитеты, в которых коронавирус выявили впервые. Это Волчихинский, Табунский, Бурлинский, Мамонтовский и Косихинский районы.

Таким образом, на данный момент случаи распространения коронавируса распределились так:

Змеиногорский район – 236,

Барнаул – 225,

Бийск – 67,

Рубцовск – 29,

Поспелихинский район – 22,

Павловский район — 15,

Благовещенский район – 11,

Рубцовский и Немецкий национальный районы – по 10,

Тальменский район – 9,

Славгорода, Новоалтайск, Камень-на-Оби, Новичихинский и Третьяковский районы – по 7,

Горняк, Родинский район, ЗАТО Сибирский – по 6,

Первомайский район – 5,

Тюменцевский район, Яровое – по 4,

Заринск, Крутихинский и Ребрихинский районы – по 3,

Советский, Егорьевский и Кулундинский районы – по 2,

Троицкий, Целинный, Михайловский, Романовский, Алтайский, Бийский, Усть-Калманский, Табунский, Волчихинский, Косихинский, Бурлинский и Мамонтовский районы – по 1.