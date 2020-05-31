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Почти 100 тысяч человек обследовали на коронавирус в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Охват тестирования в регионе более чем в два раза превышает минимальное значение для первого этапа снятия ограничений
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае общее количество обследованных на коронавирусную инфекцию достигло почти 100 тысяч человек, сообщают в региональном оперштабе.

"В государственных и частных медучреждениях края за период пандемии обследовано 99 308 человек. Охват тестированием (на 100 тыс. населения в сутки) в регионе составляет 165,86 – это более чем в два раза превышает минимальное значение первого этапа снятия ограничений (первый этап – не менее 70)", – сказано в сообщении.

Напомним, в воскресенье, 31 мая, стало известно о 69 новых случаях заражения коронавирусом. Информацию об этом сначала предоставил "правительственный" Telegram-канал "Ленина, 69", теперь это подтвердил и оперштаб.

Новые случаи заболевания выявили: в Барнауле – 52 человека, Заринске – 4, Рубцовске – 4, Новоалтайске – 3, Калманском районе – 2, Бийске – 2, Ребрихинском районе – 1, Залесовском районе – 1.

Таким образом, общее число заболевших выросло до 1848 человек. Всего в регионе выздоровело 775 человек, а за прошедшие сутки выписали из больниц еще 16 пациентов.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

31.05.2020 12:30
гость

Почти 100 тысяч человек обследовали на коронавирус в Алтайском крае

Ну это неплохо

31.05.2020 12:41
- гость -

31.05.2020 12:30
гость
Почти 100 тысяч человек обследовали на коронавирус в Алтайском крае

Ну это неплохо
---------------------------------
Из них Томенку каждый день? И прочих приближенных?)))

31.05.2020 13:29
- гость -

31.05.2020 12:30

гость

И вы в это верите, выходит за 69 дней по 1450 тестов в день делали, только вдумайтесь какая толпа лаборантов должна шарится по городам и весям чтобы 1450 человек обслужить

31.05.2020 13:31
гость

у Амик каждый день число заканчивается на 9.... а на официальном сайте часто другие цифры!) Амик просто врет всем.... и вообще статистика делается чтобы и дальше ограничивать людей во всем!

31.05.2020 13:32
- гость -

По 120 тестов забирали при 12 часовом графике?? Сказочники, если прибавить выезд на адрес и 15минут на человека вооще хрень выходит

31.05.2020 13:34
- гость -

Пусть даже одна треть Барнаул это 1000в день и горожане не видели толпы медсестер в скафандрах, аохрду поздней ночью как бэтманы невидимки летали по городу

31.05.2020 13:34
- гость -

31.05.2020 13:31
гость

а на других информпорталах другие цифры?

31.05.2020 13:35
- гость -

31.05.2020 13:34
- гость -

Да, здесь какая-то большая лажа.

31.05.2020 13:38
- гость -

31.05.2020 13:29
- гость -

Мыслите логично. Куда они тогда деют тесты? В Красноярск отправляют гуманитарной помощью или ещё куда продают, а списывают на край?

31.05.2020 13:43
гость

это называется громадный распил денег который для уменьшения пандемии..... по факту просто пишут намного выше цифры больных, выше цифры зараженных, чтобы более правильно списать деньги!

31.05.2020 13:47
- гость -

31.05.2020 13:38

- гостьда ни куда НЕБЫЛО жтих тестов, как и героической работы в гоике5, с чем геройствуют с 15 койками на ивл, и 30 с температурой и поносом, прям как военные хирурги в поле

31.05.2020 13:48
- гость -

31.05.2020 13:43
гостьпо факту просто пишут намного выше цифры больных, выше цифры зараженных,
-------------
Как раз пишут меньше цифры больных, а количество проведенных тестов вызывает сомнения. Потому что если физически невозможно провести столько исследований, то значит, их не делают.

31.05.2020 13:49
- гость -

В ухане 6млн тестов за 10дней

31.05.2020 13:50
- гость -

31.05.2020 13:47
- гость -

Никто не отрицает, что тесты были. Но, похоже, не в заявленном количестве.

31.05.2020 13:51
- гость -

31.05.2020 13:49
- гость -

там и госпиталь построили за 10 дней

31.05.2020 13:56
- гость -

31.05.2020 13:47
- гость -

Дай вам Бог не попасть в больничку №5, а то, знаете ли, бывает ирония судьбы....

31.05.2020 14:06
- гость -

С краюшку Мизюлинской рощи иногда по вечерам тусуются пожилые люди с гармонистом.
Вчера они в частности выдали:"А нам всё равно,а нам всё равно.Пусть боимся мы волка и сову." Весёлые у нас бабульки )

31.05.2020 14:07
- гость -

31.05.2020 13:56
- гость -
31.05.2020 13:47
- гость -
Дай вам Бог не попасть в больничку №5, а то, знаете ли, бывает ирония судьбы....
----------------------
Почему ирония: Кто-то бегает и заражает, тестов ему не делают и не изолируют. Может, для него всё пройдет в лёгкой форме, а другие попадут в больницу №5. Именно такого развития событий необходимо избежать.
Я на полном серьёзе предполагаю, что часть тестов могут списывать на край, по факту не все делать жителям региона, а продавать кому-то ещё. Просто высказываю своё мнение.

31.05.2020 14:10
гость

Ну да, походе не 100 тысяч человек, а 100 тысяч тестов. Это больше похоже на правду. Амик может уточните?

31.05.2020 14:10
гость

Ну да, походе не 100 тысяч человек, а 100 тысяч тестов. Это больше похоже на правду. Амик может уточните?

31.05.2020 14:13
гость

31.05.2020 12:41
- гость -
Из них Томенку каждый день?

Написано 100 тысяч человек, Томенку каждый день это 1 человек

31.05.2020 14:16
- гость -

Боюсь как бы после пандемии не появилось информация о "деле врачей".

31.05.2020 14:28
- гость -

31.05.2020 13:49

- гость

Посмотри видео, как в Ухане дезенфекцию проводили и сравни как в Барнауле(два раза за 69 дней КПМки полили дороги и ВСЕ) сравнивать китиай и нас не возможно

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