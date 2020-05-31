Почти 100 тысяч человек обследовали на коронавирус в Алтайском крае

В Алтайском крае общее количество обследованных на коронавирусную инфекцию достигло почти 100 тысяч человек, сообщают в региональном оперштабе.

"В государственных и частных медучреждениях края за период пандемии обследовано 99 308 человек. Охват тестированием (на 100 тыс. населения в сутки) в регионе составляет 165,86 – это более чем в два раза превышает минимальное значение первого этапа снятия ограничений (первый этап – не менее 70)", – сказано в сообщении.

Напомним, в воскресенье, 31 мая, стало известно о 69 новых случаях заражения коронавирусом. Информацию об этом сначала предоставил "правительственный" Telegram-канал "Ленина, 69", теперь это подтвердил и оперштаб.

Новые случаи заболевания выявили: в Барнауле – 52 человека, Заринске – 4, Рубцовске – 4, Новоалтайске – 3, Калманском районе – 2, Бийске – 2, Ребрихинском районе – 1, Залесовском районе – 1.

Таким образом, общее число заболевших выросло до 1848 человек. Всего в регионе выздоровело 775 человек, а за прошедшие сутки выписали из больниц еще 16 пациентов.