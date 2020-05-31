В Алтайском крае общее количество обследованных на коронавирусную инфекцию достигло почти 100 тысяч человек, сообщают в региональном оперштабе.
"В государственных и частных медучреждениях края за период пандемии обследовано 99 308 человек. Охват тестированием (на 100 тыс. населения в сутки) в регионе составляет 165,86 – это более чем в два раза превышает минимальное значение первого этапа снятия ограничений (первый этап – не менее 70)", – сказано в сообщении.
Напомним, в воскресенье, 31 мая, стало известно о 69 новых случаях заражения коронавирусом. Информацию об этом сначала предоставил "правительственный" Telegram-канал "Ленина, 69", теперь это подтвердил и оперштаб.
Новые случаи заболевания выявили: в Барнауле – 52 человека, Заринске – 4, Рубцовске – 4, Новоалтайске – 3, Калманском районе – 2, Бийске – 2, Ребрихинском районе – 1, Залесовском районе – 1.
Таким образом, общее число заболевших выросло до 1848 человек. Всего в регионе выздоровело 775 человек, а за прошедшие сутки выписали из больниц еще 16 пациентов.
Комментарии
Почти 100 тысяч человек обследовали на коронавирус в Алтайском крае
Ну это неплохо
31.05.2020 12:30
гость
Почти 100 тысяч человек обследовали на коронавирус в Алтайском крае
Ну это неплохо
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Из них Томенку каждый день? И прочих приближенных?)))
31.05.2020 12:30
гость
И вы в это верите, выходит за 69 дней по 1450 тестов в день делали, только вдумайтесь какая толпа лаборантов должна шарится по городам и весям чтобы 1450 человек обслужить
у Амик каждый день число заканчивается на 9.... а на официальном сайте часто другие цифры!) Амик просто врет всем.... и вообще статистика делается чтобы и дальше ограничивать людей во всем!
По 120 тестов забирали при 12 часовом графике?? Сказочники, если прибавить выезд на адрес и 15минут на человека вооще хрень выходит
Пусть даже одна треть Барнаул это 1000в день и горожане не видели толпы медсестер в скафандрах, аохрду поздней ночью как бэтманы невидимки летали по городу
31.05.2020 13:31
гость
а на других информпорталах другие цифры?
31.05.2020 13:34
- гость -
Да, здесь какая-то большая лажа.
31.05.2020 13:29
- гость -
Мыслите логично. Куда они тогда деют тесты? В Красноярск отправляют гуманитарной помощью или ещё куда продают, а списывают на край?
это называется громадный распил денег который для уменьшения пандемии..... по факту просто пишут намного выше цифры больных, выше цифры зараженных, чтобы более правильно списать деньги!
31.05.2020 13:38
- гостьда ни куда НЕБЫЛО жтих тестов, как и героической работы в гоике5, с чем геройствуют с 15 койками на ивл, и 30 с температурой и поносом, прям как военные хирурги в поле
31.05.2020 13:43
гостьпо факту просто пишут намного выше цифры больных, выше цифры зараженных,
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Как раз пишут меньше цифры больных, а количество проведенных тестов вызывает сомнения. Потому что если физически невозможно провести столько исследований, то значит, их не делают.
В ухане 6млн тестов за 10дней
31.05.2020 13:47
- гость -
Никто не отрицает, что тесты были. Но, похоже, не в заявленном количестве.
31.05.2020 13:49
- гость -
там и госпиталь построили за 10 дней
31.05.2020 13:47
- гость -
Дай вам Бог не попасть в больничку №5, а то, знаете ли, бывает ирония судьбы....
С краюшку Мизюлинской рощи иногда по вечерам тусуются пожилые люди с гармонистом.
Вчера они в частности выдали:"А нам всё равно,а нам всё равно.Пусть боимся мы волка и сову." Весёлые у нас бабульки )
31.05.2020 13:56
- гость -
31.05.2020 13:47
- гость -
Дай вам Бог не попасть в больничку №5, а то, знаете ли, бывает ирония судьбы....
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Почему ирония: Кто-то бегает и заражает, тестов ему не делают и не изолируют. Может, для него всё пройдет в лёгкой форме, а другие попадут в больницу №5. Именно такого развития событий необходимо избежать.
Я на полном серьёзе предполагаю, что часть тестов могут списывать на край, по факту не все делать жителям региона, а продавать кому-то ещё. Просто высказываю своё мнение.
Ну да, походе не 100 тысяч человек, а 100 тысяч тестов. Это больше похоже на правду. Амик может уточните?
Ну да, походе не 100 тысяч человек, а 100 тысяч тестов. Это больше похоже на правду. Амик может уточните?
31.05.2020 12:41
- гость -
Из них Томенку каждый день?
Написано 100 тысяч человек, Томенку каждый день это 1 человек
Боюсь как бы после пандемии не появилось информация о "деле врачей".
31.05.2020 13:49
- гость
Посмотри видео, как в Ухане дезенфекцию проводили и сравни как в Барнауле(два раза за 69 дней КПМки полили дороги и ВСЕ) сравнивать китиай и нас не возможно