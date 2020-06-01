На 18 предприятиях Алтайского края зарегистрированы случаи заражения COVID-19

На 18 предприятиях Алтайского края выявлены случаи заболевания коронавирусом. Об этом 1 июня в ходе онлайн-брифинга сообщила замглавы Управления регионального Роспотребнадзора Ульяна Калинина.
"Без массового распространения, один-два заболевания. Также проводятся необходимые мероприятия", – сообщила Калинина.
Кроме того, по ее словам, один случай зарегистрирован на Алтайском шинном заводе и еще восемь – на "Кучуксульфате". На данный момент карантин на обоих предприятиях завершен.
Напомним, что о COVID-19 на предприятии "Кучуксульфат" стало известно 16 мая. Изначально к врачам с симптомами обратилось двое работников завода, а после по контакту с ними было выявлено еще шесть зараженных.
Территорию организации обработали дезинфицирующими средствами, а для сотрудников был введен масочный режим и закуплены все необходимые средства защиты.
Комментарии
Уважаемые редакторы, хватит ДУРИТЬ народ. если написали в заголовке о 18 предприятиях - будьте добры расскажите.
А то в заголовке новость о 18 предприятиях а рассказано лишь о 2. Причем о завершении на них карантина.
Новость НИОЧЕМ а заголовок вводит в заблуждение!
Почему пишут ТОЛЬКО об этих предприятиях? Про других не разрешили? То есть кому-то можно разводить коронавирус в организации и ничего, никто не узнает.
Загугли КЛИКБЕЙТ.