На 18 предприятиях Алтайского края зарегистрированы случаи заражения COVID-19

На 18 предприятиях Алтайского края выявлены случаи заболевания коронавирусом. Об этом 1 июня в ходе онлайн-брифинга сообщила замглавы Управления регионального Роспотребнадзора Ульяна Калинина.

"Без массового распространения, один-два заболевания. Также проводятся необходимые мероприятия", – сообщила Калинина.

Кроме того, по ее словам, один случай зарегистрирован на Алтайском шинном заводе и еще восемь – на "Кучуксульфате". На данный момент карантин на обоих предприятиях завершен.

Напомним, что о COVID-19 на предприятии "Кучуксульфат" стало известно 16 мая. Изначально к врачам с симптомами обратилось двое работников завода, а после по контакту с ними было выявлено еще шесть зараженных.

Территорию организации обработали дезинфицирующими средствами, а для сотрудников был введен масочный режим и закуплены все необходимые средства защиты.