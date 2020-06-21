"Работать надо". Владимир Путин допустил возможность выдвижения на новый срок

Президент Владимир Путин допустил возможность выдвижения на новый президентский срок. Об этом глава государства заявил в ходе интервью для программы "Россия. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1", сообщает РБК.

"Я не исключаю возможности баллотироваться, если это возникнет в Конституции. Посмотрим, там видно будет", — сказал действующий президент.

Путин также поделился своим мнением по поводу поправки об обнулении сроков для действующего и бывших президентов. По его словам, если изменение не примут, то уже через два года вместо нормальной работы власти начнут искать возможных преемников.

"Работать надо, а не преемников искать", – добавил Путин.