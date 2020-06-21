"Работать надо". Владимир Путин допустил возможность выдвижения на новый срок

Президент Владимир Путин допустил возможность выдвижения на новый президентский срок. Об этом глава государства заявил в ходе интервью для программы "Россия. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1", сообщает РБК.
"Я не исключаю возможности баллотироваться, если это возникнет в Конституции. Посмотрим, там видно будет", — сказал действующий президент.
Путин также поделился своим мнением по поводу поправки об обнулении сроков для действующего и бывших президентов. По его словам, если изменение не примут, то уже через два года вместо нормальной работы власти начнут искать возможных преемников.
"Работать надо, а не преемников искать", – добавил Путин.
Комментарии
чертовски хочет он работать
Смешит всю Россию. Уже книжки с новой конституцией продаются в магазинах))))))))))))))))))
неуважаемый, на пенсию пора, 68 лет, старческая деменция на лице
По его словам, если изменение не примут, то уже через два года вместо нормальной работы власти начнут искать возможных преемников.
У нас, чисто теоретически, выборы. Понятие приемник для других режимов характерно. По поводу работать надо - Вова прав. Пора ему начинать работать, либо освободить место тому. кто работать в состоянии.
Сказочно смешная старая кокетка
Поправки:
1 После Путина будет Путин
2...
3....
Сомневается в ЦИКе, стареет.
Хорошая новость. Или...... не новость вовсе.
"Работать надо, а не преемников искать", – добавил Путин, Шо, опять "как раб на галерах"?
конечно он пойдет на новый срок чтобы выжить, потому как без власти его просто порвут в клочья
Уже наработал, без штанов скоро останемся.
А бежать стало некуда.
Он хоть допускает, что он невечен? Преемника всё равно искать, никуда не деться от этого.
Путин и работа эти понятия несовместимые!