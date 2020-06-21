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"Работать надо". Владимир Путин допустил возможность выдвижения на новый срок

, ИА "Амител"
Президент отметил, что непринятие поправок приведет к сбою в работе власти
Фото: altai-republic.ru

Фото: altai-republic.ru

Президент Владимир Путин допустил возможность выдвижения на новый президентский срок. Об этом глава государства заявил в ходе интервью для программы "Россия. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1", сообщает РБК.

"Я не исключаю возможности баллотироваться, если это возникнет в Конституции. Посмотрим, там видно будет", — сказал действующий президент.

Путин также поделился своим мнением по поводу поправки об обнулении сроков для действующего и бывших президентов. По его словам, если изменение не примут, то уже через два года вместо нормальной работы власти начнут искать возможных преемников.

"Работать надо, а не преемников искать", – добавил Путин.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

21.06.2020 18:43
- гость -

чертовски хочет он работать

21.06.2020 18:56
Patriot

Смешит всю Россию. Уже книжки с новой конституцией продаются в магазинах))))))))))))))))))

21.06.2020 18:58
- гость -

неуважаемый, на пенсию пора, 68 лет, старческая деменция на лице

21.06.2020 19:04
Пионер

По его словам, если изменение не примут, то уже через два года вместо нормальной работы власти начнут искать возможных преемников.

У нас, чисто теоретически, выборы. Понятие приемник для других режимов характерно. По поводу работать надо - Вова прав. Пора ему начинать работать, либо освободить место тому. кто работать в состоянии.

21.06.2020 19:11
- гость -

Сказочно смешная старая кокетка

21.06.2020 19:12
- гость -

Поправки:
1 После Путина будет Путин
2...
3....

21.06.2020 19:13
- гость -

Сомневается в ЦИКе, стареет.

21.06.2020 19:14
солдат

Хорошая новость. Или...... не новость вовсе.

21.06.2020 19:16
@@

"Работать надо, а не преемников искать", – добавил Путин, Шо, опять "как раб на галерах"?

21.06.2020 19:23
- гость -

конечно он пойдет на новый срок чтобы выжить, потому как без власти его просто порвут в клочья

21.06.2020 19:26
- гость -

Уже наработал, без штанов скоро останемся.

21.06.2020 19:28
- гость -

А бежать стало некуда.

21.06.2020 19:36
Евгений

Он хоть допускает, что он невечен? Преемника всё равно искать, никуда не деться от этого.

21.06.2020 19:51
- гость -

Путин и работа эти понятия несовместимые!

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