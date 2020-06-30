Путин выступил с телеобращением к россиянам

Президент России Владимир Путин обратился к граждан страны на тему голосования по поправкам к Конституции. Полный текст речи российского лидера представлен на сайте Кремля.
В ходе своей короткой речи глава государства заявил, что "голосуя за поправки в Конституцию, россияне голосуют за страну, в которой хотят жить".
"Мы голосуем не просто за поправки, обличённые в чёткие правовые нормы. Мы голосуем за страну, в которой хотим жить, с современным образованием и здравоохранением, с надёжной социальной защитой граждан, с эффективной властью, подотчётной обществу. Мы голосуем за страну, ради которой работаем, и хотим передать нашим детям и внукам", — сказал Путин.
Президент также подчеркнул, что обновленный текст Конституции и все поправки вступят только при одобрении граждан. "Голос каждого из вас — самый важный, самый главный", — подчеркнул он.
"Завтра, 1 июля, – основной день голосования. Прошу вас, дорогие друзья, сказать своё слово. Голос каждого из вас – самый важный, самый главный", — заключил президент.
Комментарии
Покинул бункер.
Уходи, надоел уже
Народу необходимо ощущение справедливости без ваших поправок и обнулений, как и чувство веры в будущее, хотя бы в то, что это будущее есть и ведет не в рай, как обещал нам уже Путин, а в реальный, нормальный, светлый спокойный мир, где можно не воевать со всеми и выискивать и обозначать врагов, а спокойно и уверенно работать, растить детей и просто счастливо жить.
Это уже больше религия, чем политика, не имеющая к здравому смыслу и реальному положению дел никакого отношения
30.06.2020 18:40
...в реальный, нормальный, светлый спокойный мир, где можно не воевать со всеми и выискивать и обозначать врагов
Kertis,так переезжайте к нам,в Россию.
Нормальный человек, увидев на дороге кучу дерьма ,обойдёт его, брезгливо поморщившись и пойдёт дальше, а не влезет в эту кучу крысиных эксктрементов двумя ногами истошно вопя, что он категорически против этого го.в на.или всё таки за, разницы никакой, и с чувством глубокого удовлетворения,что он исполнил свой гражданский долг,последует далее,благоухая миазмами на всю округу....
В Москве семья пришла на голосование по поправкам к конституции и обнаружила, что за неё уже проголосовали.
Причём сделали это за пределами избирательного участка. Всё случилось на избирательном участке 1403 в районе Лефортово. Туда пришли двое супругов, но проголосовать им не удалось. Оказалось, что за них, а также детей все уже сделали.
Р.S.
Ремарка. Владимир Владимирович, мы голосуем не ЗА правки, мы голосуем ПРОТИВ них.
Мы голосуем не против того, чего так заманчиво живописал нам предизент, мы голосуем против него.
Прошу отнестись с пониманием, сам я не уйду.
Ни как не пойму людей которые призывают остальных не ходить. Ещё и унижая тех ,кто осмелился сказать своё нет.
Зачем вы вообще пишете столько слов, если вам все это безразлично.