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Путин выступил с телеобращением к россиянам

, ИА "Амител"
Президент затронул тему голосования
Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин обратился к граждан страны на тему голосования по поправкам к Конституции. Полный текст речи российского лидера представлен на сайте Кремля.

В ходе своей короткой речи глава государства заявил, что "голосуя за поправки в Конституцию, россияне голосуют за страну, в которой хотят жить".

"Мы голосуем не просто за поправки, обличённые в чёткие правовые нормы. Мы голосуем за страну, в которой хотим жить, с современным образованием и здравоохранением, с надёжной социальной защитой граждан, с эффективной властью, подотчётной обществу. Мы голосуем за страну, ради которой работаем, и хотим передать нашим детям и внукам", — сказал Путин.

Президент также подчеркнул, что обновленный текст Конституции и все поправки вступят только при одобрении граждан. "Голос каждого из вас — самый важный, самый главный", — подчеркнул он.

"Завтра, 1 июля, – основной день голосования. Прошу вас, дорогие друзья, сказать своё слово. Голос каждого из вас – самый важный, самый главный", — заключил президент.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

30.06.2020 18:17
- гость -

Покинул бункер.

30.06.2020 18:25
Бывший владел

Уходи, надоел уже

30.06.2020 18:40
Kertis

Народу необходимо ощущение справедливости без ваших поправок и обнулений, как и чувство веры в будущее, хотя бы в то, что это будущее есть и ведет не в рай, как обещал нам уже Путин, а в реальный, нормальный, светлый спокойный мир, где можно не воевать со всеми и выискивать и обозначать врагов, а спокойно и уверенно работать, растить детей и просто счастливо жить.

30.06.2020 18:49
Пионер

Это уже больше религия, чем политика, не имеющая к здравому смыслу и реальному положению дел никакого отношения

30.06.2020 18:50
- гость -

30.06.2020 18:40
...в реальный, нормальный, светлый спокойный мир, где можно не воевать со всеми и выискивать и обозначать врагов
Kertis,так переезжайте к нам,в Россию.

30.06.2020 18:52
- гость -

Нормальный человек, увидев на дороге кучу дерьма ,обойдёт его, брезгливо поморщившись и пойдёт дальше, а не влезет в эту кучу крысиных эксктрементов двумя ногами истошно вопя, что он категорически против этого го.в на.или всё таки за, разницы никакой, и с чувством глубокого удовлетворения,что он исполнил свой гражданский долг,последует далее,благоухая миазмами на всю округу....

30.06.2020 18:58
Дима

В Москве семья пришла на голосование по поправкам к конституции и обнаружила, что за неё уже проголосовали.

Причём сделали это за пределами избирательного участка. Всё случилось на избирательном участке 1403 в районе Лефортово. Туда пришли двое супругов, но проголосовать им не удалось. Оказалось, что за них, а также детей все уже сделали.

30.06.2020 19:00
Дима

Р.S.

Ремарка. Владимир Владимирович, мы голосуем не ЗА правки, мы голосуем ПРОТИВ них.

30.06.2020 19:16
- гость -

Мы голосуем не против того, чего так заманчиво живописал нам предизент, мы голосуем против него.

30.06.2020 19:19
- гость -

Прошу отнестись с пониманием, сам я не уйду.

30.06.2020 19:21
- гость -

Ни как не пойму людей которые призывают остальных не ходить. Ещё и унижая тех ,кто осмелился сказать своё нет.
Зачем вы вообще пишете столько слов, если вам все это безразлично.

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