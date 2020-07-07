Диетолог рассказала, как правильно есть сало, чтобы похудеть

Сало порой ошибочно считают несовместимым с диетой продуктом, однако в некоторых случаях оно может помочь похудеть, если есть его в правильном количестве. Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина в интервью радио Sputnik.
По ее словам, в течение дня человек в любом случае употребляет определенное количество жиров, поэтому и сало можно спокойно есть. Главное — знать меру и правильный способ его употребления.
"Бутерброд из цельнозернового хлеба с салом и овощами прекрасно утолит голод. С такой едой можно даже похудеть. После такого бутерброда не захочется съесть что-то высококалорийное вроде углеводов и сладостей", — сообщила Елена Соломатина.
Однако не стоит забывать, что это — высококалорийный продукт, предупреждает диетолог. Поэтому важно им не увлекаться. Людям, которые склонны к лишнему весу, и тем, у кого повышен уровень холестерина, стоит есть не более 10 граммов сала в день. Остальным можно употреблять до 30 граммов, но лучше съедать это количество не за раз, а разбивать на несколько приемов, резюмировала Соломатина.
Комментарии
Очередной бред диетолуха. Хоть бы хРен ТВ посмотрела. При чем тут цельно зерновой хлеб?