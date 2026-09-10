Операцию по спасению голубя провели в Димитровском храме Барнаула

Птица не могла выбраться из воздуховода здания

10 сентября 2026, 20:49, ИА Амител

Храм святителя Димитрия Ростовского в Барнауле / соцсети храма

В барнаульском Димитровском храме провели необычную спасательную операцию. В этот раз в беде оказался не человек, а беззащитный голубь, сообщает радиожурнал "БлагоВест" во "ВКонтакте".

Птица упала в воздуховод здания, а решетки внутри храма не позволяли выбраться. Чтобы освободить ее, нужна была длинная лестница — не менее восьми метров.

Спасатели из пожарного расчета барнаульской первой пожарно-спасательной части приехали и демонтировали часть конструкции. Голубь высвободился и вылетел.