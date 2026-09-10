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Операцию по спасению голубя провели в Димитровском храме Барнаула

Птица не могла выбраться из воздуховода здания

10 сентября 2026, 20:49, ИА Амител

Храм святителя Димитрия Ростовского в Барнауле / соцсети храма
Храм святителя Димитрия Ростовского в Барнауле / соцсети храма

В барнаульском Димитровском храме провели необычную спасательную операцию. В этот раз в беде оказался не человек, а беззащитный голубь, сообщает радиожурнал "БлагоВест" во "ВКонтакте".

Птица упала в воздуховод здания, а решетки внутри храма не позволяли выбраться. Чтобы освободить ее, нужна была длинная лестница — не менее восьми метров.

Спасатели из пожарного расчета барнаульской первой пожарно-спасательной части приехали и демонтировали часть конструкции. Голубь высвободился и вылетел.

Барнаул Хорошие новости животные
       

Комментарии 6

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Гость

21:10:29 10-09-2026

Тараканов скоро спасать начнут И мышей с крысами. Совсем долбанулись.

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гость

23:30:49 10-09-2026

Муху не забудьте.

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Гость

04:34:51 11-09-2026

Вы ошибаетесь. Голубь помрёт и будет источать запахи.

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Гость

07:21:51 11-09-2026

Кота нельзя было просто запустить?

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Гость

09:27:54 11-09-2026

Храм этот не простой с непростой историей а голубь не просто так залетел туда - событие это что то показывает

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Гость

09:41:28 11-09-2026

Гость (09:27:54 11-09-2026) Храм этот не простой с непростой историей а голубь не просто...
"событие это что то показывает"

Что на воздуховоды надо ставить сетки?

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