Операцию по спасению голубя провели в Димитровском храме Барнаула
Птица не могла выбраться из воздуховода здания
10 сентября 2026, 20:49, ИА Амител
Храм святителя Димитрия Ростовского в Барнауле / соцсети храма
В барнаульском Димитровском храме провели необычную спасательную операцию. В этот раз в беде оказался не человек, а беззащитный голубь, сообщает радиожурнал "БлагоВест" во "ВКонтакте".
Птица упала в воздуховод здания, а решетки внутри храма не позволяли выбраться. Чтобы освободить ее, нужна была длинная лестница — не менее восьми метров.
Спасатели из пожарного расчета барнаульской первой пожарно-спасательной части приехали и демонтировали часть конструкции. Голубь высвободился и вылетел.
21:10:29 10-09-2026
Тараканов скоро спасать начнут И мышей с крысами. Совсем долбанулись.
23:30:49 10-09-2026
Муху не забудьте.
04:34:51 11-09-2026
Вы ошибаетесь. Голубь помрёт и будет источать запахи.
07:21:51 11-09-2026
Кота нельзя было просто запустить?
09:27:54 11-09-2026
Храм этот не простой с непростой историей а голубь не просто так залетел туда - событие это что то показывает
09:41:28 11-09-2026
Гость (09:27:54 11-09-2026) Храм этот не простой с непростой историей а голубь не просто...
"событие это что то показывает"
Что на воздуховоды надо ставить сетки?